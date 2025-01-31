Рибам — «Світ», Левам — «Сонце», а Тельцям — «Ієрофант»: Таро-прогноз та поради карт на перший день лютого

Представники двох знаків Зодіаку затамували подих у передчутті винагороди від карми у лютому.



В той же час розклад на картах Таро показав, які події чекають на українців у перший день вказаного місяця, пише видання Modista.

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Овен — «Лицар Жезлів»

Карта «Лицаря Жезлів» сповіщає про день, сповнений енергії та рішучості. Ви будете відчувати ентузіазм та готовність до дії. Сміливо беріться за нові проекти, відстоюйте свої ідеї та не бійтеся ризикувати. Ваша пристрасть та запал допоможуть вам досягти успіху. Але не забувайте про обережність: імпульсивні рішення можуть призвести до неочікуваних наслідків.

Порада: спрямуйте свою енергію у творче русло, займіться спортом або влаштуйте активний відпочинок на природі. Не бійтеся висловлювати свої почуття та емоції.

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Телець — «Ієрофант»

Карта «Іерофант» символізує традиції, стабільність та мудрість. Завтра вам варто звернути увагу на духовні цінності, прислухатися до порад старших та наставників. Можливо, ви отримаєте важливий життєвий урок або знайдете відповіді на питання, які давно вас хвилювали. День сприятливий для навчання, саморозвитку та духовних практик.

Порада: відвідайте храм, помедитуйте, почитайте книгу з філософії або психології. Проведіть час з родиною, поділіться своїми думками та почуттями з близькими людьми.

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Близнюки — «Двійка Кубків»

Двійка — це карта гармонії, партнерства та кохання. Завтра на вас приємні зустрічі, романтичні побачення та душевні розмови. Ви будете відчувати себе коханими та бажаними. Якщо ви самотні, то саме час відкрити своє серце для нових знайомств. День сприятливий для весілля, заручин та інших важливих подій у стосунках.

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Порада: проведіть час з коханою людиною, влаштуйте романтичну вечерю, зробіть сюрприз або просто скажіть теплі слова. Не бійтеся висловлювати свої почуття та емоції.

Рак — «Місяць»

Вас попереджають про можливі ілюзії, обмани та емоційну нестабільність. Завтра ваша інтуїція може бути загостреною, але не варто довіряти лише своїм відчуттям. Будьте уважні до деталей, аналізуйте інформацію та не робіть поспішних висновків. Можливі несподівані події та зміни планів.

Порада: приділіть увагу своєму внутрішньому світу, помедитуйте, займіться йогою або творчістю. Не приймайте важливих рішень, відкладіть їх на інший день.

Лев — «Сонце»

Карта обіцяє радість, успіх та позитивні емоції. Завтра ви будете в центрі уваги, ваші таланти та досягнення будуть оцінені по достоїнству. День сприятливий для публічних виступів, презентацій та творчих проектів. Ви будете сповнені енергії та оптимізму, що допоможе вам досягти будь-якої мети.

Порада: насолоджуйтесь життям, діліться своєю радістю з оточуючими, влаштуйте свято або просто проведіть час з друзями та близькими. Не бійтеся бути собою та висловлювати свої почуття.

Діва — «Відлюдник»

Карта «Відлюдника» закликає до самотності, самоаналізу та внутрішнього спокою. Завтра вам варто відпочити від суєти, приділити час собі та своїм думкам. Можливо, вам потрібно переосмислити деякі життєві ситуації або прийняти важливе рішення. День сприятливий для медитації, йоги та інших духовних практик.

Порада: проведіть час на самоті, почитайте книгу, послухайте музику або просто помедитуйте. Не спілкуйтеся з людьми, які вас дратують або викликають негативні емоції.

Терези — «Правосуддя»

Карта «Правосуддя» символізує справедливість, рівновагу та гармонію. Завтра вам варто бути об’єктивними та неупередженими у своїх судженнях. Не приймайте сторону у конфліктах, намагайтеся знайти компроміс та вирішити всі питання мирним шляхом. День сприятливий для укладання договорів, підписання контрактів та вирішення юридичних питань.

Порада: будьте чесними та справедливими у своїх діях, не порушуйте закон та моральні принципи. Прислухайтеся до своєї інтуїції, вона допоможе вам зробити правильний вибір.

Скорпіон — «Смерть»

Карта «Смерті» не обов’язково означає фізичну смерть, адже вона символізує трансформацію, зміни та завершення певного етапу у вашому житті. Завтра ви можете відчувати себе пригніченими, але не варто боятися змін. Вони необхідні для вашого розвитку та духовного зростання. Відпустіть минуле та відкрийтеся для нового.

Порада: не чиніть опір змінам, прийміть їх як невід’ємну частину життя. Звільніться від старих звичок, образ та негативних емоцій. Почніть новий етап у своєму житті з чистого аркуша.

Стрілець — «Помірність»

Карта «Помірності» закликає до балансу, гармонії та терпіння. Завтра вам варто уникати крайнощів, знайти золоту середину у всіх справах. Не поспішайте з рішеннями, зважте всі «за» та «проти». День сприятливий для подорожей, навчання та спілкування з людьми з інших культур.

Порада: будьте терплячими та толерантними до оточуючих, не нав’язуйте свою думку. Знайдіть час для відпочинку та релаксації.

Козоріг — «Диявол»

Карта «Диявола» попереджає про можливі спокуси, залежності та матеріалізм. Завтра вам варто бути обережними у фінансових справах, не ризикувати грошима та не піддавайтеся авантюрам. Можливі конфлікти з оточуючими, пов’язані з владою, контролем та маніпуляціями.

Порада: не піддавайтеся спокусам, контролюйте свої бажання та емоції. Будьте чесними та справедливими у стосунках з оточуючими.

Водолій — «Зірка»

Карта «Зірки» обіцяє надію, віру та натхнення. Завтра ви зможете відчувати себе оновленими та сповненими енергії. Ваші мрії та бажання можуть здійснитися, якщо ви будете вірити у себе та свої сили. День сприятливий для творчості, самовираження та духовних практик.

Порада: довіртеся своїй інтуїції, вона підкаже вам правильний шлях. Не бійтеся мріяти та ставити перед собою амбітні цілі.

Риби — «Світ»

Карта «Світу» символізує завершення, досягнення мети та гармонію. Завтра ви можете відчувати задоволення від своїх досягнень та успіхів. День сприятливий для подорожей, навчання та спілкування з людьми з інших культур. Можливо, ви отримаєте важливу інформацію або знайдете відповіді на питання, які давно вас хвилювали.

Порада: насолоджуйтесь життям, цінуйте те, що маєте, та дякуйте долі за всі блага. Відкрийте своє серце для нових вражень та знайомств.

Раніше «ФАКТИ» писали, яким знакам зодіаку пощастить у лютому, а також про те, на кого в останній місяць зими проллється справжній грошовий дощ.

Фото mystictarot.com.ua/

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