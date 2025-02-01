Футболіст «Шахтаря» та збірної країни став третім українцем у турецькому клубі (відео)

Футболіст «Шахтаря» та збірної України 28-річний Олександр Зубков, дружина якого подала на розлучення, підписав контракт із турецьким «Трабзонспором». Про це повідомив головний тренер клубу із Трабзона Шенол Гюнеш.

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«Трансфер Олександра Зубкова завершено. Вітаю, він чудовий футболіст, сподіваюся, зробить свій внесок у нашу команду», — сказав наставник «Трабзонспора».

За неофіційною інформацією, термін угоди півзахисника з турецьким клубом розрахований на 4,5 роки, а сума трансферу становить 6,5 млн євро.

Нагадаємо, що кольори «Трабзонспора», який посідає у чемпіонаті Туреччини 9-е місце, вже захищають ексзахисник «Зорі» та молодіжної збірної України Арсеній Батагов і колишній форвард «Шахтаря» та збірної України Данило Сікан, який отримав травму в першому ж поєдинку.

Додамо, що півзахисник Олександр Зубков — чотириразовий чемпіон та володар Кубка України, а також дворазовий тріумфатор національного Суперкубка у складі «Шахтаря». У футболці «Ференцвароша» футболіст тричі виграв чемпіонат Угорщини та один раз Кубок країни. У складі збірної України Зубков провів 31 м'яч і забив 2 м'ячі.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легенда «Шахтаря» Тарас Степаненко залишив клуб і перейшов до турецького «Еюпспора».

Фото ФК «Шахтар»

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