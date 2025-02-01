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Спорт

Футболіст «Шахтаря» та збірної країни став третім українцем у турецькому клубі (відео)

21:27 1 лютого 2025
Олександр Зубков

Футболіст «Шахтаря» та збірної України 28-річний Олександр Зубков, дружина якого подала на розлучення, підписав контракт із турецьким «Трабзонспором». Про це повідомив головний тренер клубу із Трабзона Шенол Гюнеш.

«Трансфер Олександра Зубкова завершено. Вітаю, він чудовий футболіст, сподіваюся, зробить свій внесок у нашу команду», — сказав наставник «Трабзонспора».

За неофіційною інформацією, термін угоди півзахисника з турецьким клубом розрахований на 4,5 роки, а сума трансферу становить 6,5 млн євро.

Нагадаємо, що кольори «Трабзонспора», який посідає у чемпіонаті Туреччини 9-е місце, вже захищають ексзахисник «Зорі» та молодіжної збірної України Арсеній Батагов і колишній форвард «Шахтаря» та збірної України Данило Сікан, який отримав травму в першому ж поєдинку.

Додамо, що півзахисник Олександр Зубков — чотириразовий чемпіон та володар Кубка України, а також дворазовий тріумфатор національного Суперкубка у складі «Шахтаря». У футболці «Ференцвароша» футболіст тричі виграв чемпіонат Угорщини та один раз Кубок країни. У складі збірної України Зубков провів 31 м'яч і забив 2 м'ячі.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легенда «Шахтаря» Тарас Степаненко залишив клуб і перейшов до турецького «Еюпспора».

Фото ФК «Шахтар»

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