Пророцтва баби Ванги на 2 лютого: чого чекати у майбутньому

Болгарська провидиця баба Ванга (Вангелія Гуштерова) не тільки передбачила зустріч філіпа кіркорова і Алли Пугачової, але й багато інших подій.

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Про це пише зарубіжне видання.

Вангелія Гуштерова або провидиця Ванга народилася у 1911 році у маленькому болгарському селі Струміця під ім'ям Євангелія Пандева. Сім'я Ванги жила скромно, займаючись продажем сільськогосподарської продукції. Після ранньої смерті матері та через фінансові труднощі сім'ї довелося залишити Болгарію і переїхати у невелике село в Македонії.

Знаменита провидиця не народилася сліпою. Вона втратила зір у 16 років, коли на шляху додому її застала буря, і вона виявилася покинутою у полі.

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Вангелія стверджувала: «Втративши зір, Бог дарував мені здатність бачити те, що недоступне звичайним людям».

Її пророцтва справджувалися з дивовижною точністю, що принесло їй світову славу, яку можна порівняти з Нострадамусом.

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Одне з таких пророцтв стосувалося збігу двійок у календарі, що сучасні люди пов'язують з 2 лютого.

Вангелія Гуштерова пророкувала початок жахливої війни того дня, коли в календарі збігатимуться двійки: «Цього дня настане дуже тривалий період, коли люди не побачать сонячного світла. Землю охопить темрява, яка забирає життя мільйонів людей».

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На думку містиків, дзеркальна дата 02.02 може стати провісником катастроф, таких як падіння великого астероїда, нова пандемія або Третя світова війна.

Баба Ванга стверджувала, що вона мала дар бачити майбутнє аж до 5079 року. Спочатку це здавалося чимось містичним, але сучасні дослідники знаходять докази, які підтверджують її прогнози. Наприклад, те що стосується глобального потепління.

Відповідно до пророцтв Ванги, у період з 2020 по 2025 роки в Європі очікуються процеси депопуляції. Війна росії проти України підтверджує це пророцтво. Раніше це передбачення Ванги пов'язували виключно з пандемією COVID-19.

Багато з передбачень Баби Ванги вже відбулися. Вона передбачила трагедію із затопленням російського підводного човна «Курськ», теракти 11 вересня та захоплення росією українського Криму.

Крім того, Ванга точно передбачила смерть низки відомих політиків.

Вона також передбачила початок Третьої світової війни та танення полярних льодовиків до 2033 року.

Зміни клімату вже очевидні та мають серйозні наслідки для різних регіонів планети. Початок військових конфліктів теж не видається чимось неймовірним, враховуючи нарощування ядерного арсеналу та загострення міжнародних відносин.

Проте пророцтва баби Ванги на 2025 рік не є єдиними, які привертають нашу увагу. Відома болгарська провісниця також передбачила такі події:

- у 2025 році орбіта Землі зміниться автоматично.

- у 2028 році астронавти вирушать на Венеру.

- у 2043 році мусульмани правитимуть у всіх частинах світу.

- у 2076 році країни знову наблизяться до основних ідей комунізму.

У передбаченнях Ванги штучне сонце зігріватиме земну кулю. Але до цього треба чекати 2100 року. У 2273 році настане народження нової людської раси. А в 4599 році люди навчаться, як стати безсмертними.

Втім, така віддалена перспектива навряд чи зацікавить навіть любителів передбачень. Водночас прогнози фахівців щодо того, що принесе лютий представникам всіх знаків Східного гороскопа будуть, певно, більш доречними.

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