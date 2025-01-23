Зустріч з Пугачовою передбачила Ванга: стало відомо, чому Кіркоров вважав Примадонну жінкою всього свого життя

Четвертий чоловік Алли Пугачової Філіп Кіркоров іноді дивує шанувальників тим, що досить часто признається в тому, що Примадонна — жінка всього його життя, і дуже скоро дозволяє собі різкі випади на її адресу, і навіть не зовсім пристойні жарти на адресу її п'ятого чоловіка Максима Галкіна.

ВІДЕО ДНЯ

Виявляється, зустріч з Пугачовою передбачила відома болгарська провидиця Ванга. Про це тато Філіпа Бедрос Кіркоров розповів виданню «Таємниці зірок».

Справа в тому, що в дитинстві Філіп важко захворів, лікарі не знали, що робити, і знайомі порадили його батькам показати хлопчика Ванзі (сім'я тоді жила в Болгарії).

«Ми були готові на все! І, звичайно, поїхали 1975-го до Софії, — продовжує Бедрос Філіпович. — Відстояли велику чергу. Але все виявилося недаремно! Бабуся сказала: «Хлопчик одужає і всіх вас ще переживе».

РЕКЛАМА

Також вона передбачила, що хлопчик «стане великою людиною», і буде підніматися в гору з ціпком в руках.

А дружиною хлопця стане жінка, яку він наступного дня першою побачить. Крім того, провидиця передбачила, що хлопчик одружиться у 27 років, а ім'я його майбутньої дружини починатиметься на літеру «А». І вона стане жінкою всього його життя.

РЕКЛАМА

Незабаром після візиту до сліпої жінки хвороба Філіпа пройшла. Також збулися майже всі інші передбачення.

Як виявилось, гора символізувала Олімп шоу-бізнесу, а палиця в руці хлопчика — мікрофон. Першою, кого Філіп побачив наступного дня після візиту до провидиці, виявилася Алла Пугачова. По телевізору саме показували конкурс «Золотий Орфей», який проходив у Софії. Там 26-річна радянська артистка виконала пісню «Арлекіно» та завоювала Гран-прі. На народній артистці СРСР Філіп Кіркоров і одружився у 27 років 1994 року. Нареченій було 45.

РЕКЛАМА

А от що Пугачова та Кіркоров розсталися, Філіп звинувачує тільки самого себе — не зміг утримати жінку всього свого життя! Можливо, співак і має рацію, адже всі інші передбачення таки збулися!

Фото — скрін відео youtube.com/

4

Читайте нас у Facebook