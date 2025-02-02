Водоліям — «Верховна жриця», Тельцям — «Дев'ятка пентаклів», а Овнам — «Туз мечів»: Таро-прогноз на 3 лютого
Знавці Східної астрології вважають, що лютий в цілому принесе Драконам додатковий дохід, а Коням — фінансовий успіх.
А чого чекати від завтрашнього дня, розповідає гороскоп за розкладами карт Таро, який публікує видання УНІАН.
Овен — «Туз мечів»
На Овнів чекають нові ідеї. Вони зможуть знайти рішення, які довго були майже недосяжними. Головне діяти рішуче і не боятися брати відповідальність на себе.
Телець — «Дев'ятка пентаклів»
На Тельців чекає стабільний день. Можливо, ви отримаєте винагороду за свою роботу або гарну пропозицію. Насолоджуйтеся моментом і будьте вдячні за те, що маєте.
Близнюки — «Вісімка жезлів»
У Близнюків завтра можливі несподівані новини, раптові поїздки або стрімке просування у справах. Вам варто приготуватися до швидкого розвитку подій.
Рак — «Четвірка кубків»
Завтра вам може здатися, що щось йде не так, як хотілося б. Не варто шукати негатив. У вас все вийде — Всесвіт уже готує для вас нові можливості.
Лев — «Король жезлів»
Левам завтра знадобляться лідерські якості. Вам належить узяти ситуацію під контроль і впевнено рухатися до своєї мети. Ваша енергія, креатив та внутрішня сила допоможуть подолати будь-які труднощі.
Діва — «П'ятірка пентаклів»
Дівам варто дбайливо ставитися до своїх фінансів. Можливі непередбачені витрати або відчуття нестачі чогось важливого. Не бійтеся просити про допомогу, якщо вона вам знадобиться.
Терези — «Шістка кубків»
У Терезів день наповниться приємними спогадами і ностальгією. Можливо, ви зустрінете людину з минулого або отримаєте теплу новину від старих друзів.
Скорпіон — «Суд»
У Скорпіонів завтра день усвідомлення і трансформації. Вам доведеться переосмислити минуле і рухатися вперед з новим розумінням. Довіртеся своїй інтуїції.
Стрілець — «Трійка жезлів»
У Стрільців завтра день зростання і перспектив. Ви можете побачити перші результати своїх старань або отримати цікаву пропозицію. Чудовий час для планування майбутнього і розширення горизонтів.
Козоріг — «Десятка мечів»
Козорогам не варто боятися змін — вони приведуть до чогось кращого. Завтра важливо відпустити минуле і зосередитися на майбутньому.
Водолій — «Верховна жриця»
Інтуїція стане вашим головним порадником. Завтра вам варто більше слухати свій внутрішній голос, ніж оточення. Можливо, ви отримаєте таємні знання або побачите речі глибше, ніж зазвичай.
Риби — Лицар кубків
Завтра на вас чекає день, сповнений емоціями і натхненням. Можливі романтичні зустрічі, приємні пропозиції або радісні події. На роботі й вдома все буде в найкращому світі.
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