Терористи знову атакували Україну: де лунали вибухи та працювала ППО

Вночі та вранці 4 лютого росіяни атакували Україну дронами. Зокрема, у Києві вранці 4 лютого вдруге від початку доби оголосили тривогу. Після сигналу у столиці пролунали вибухи — ППО збивала ворожі безпілотники.

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Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.



«В повітряному просторі Києва ворожі БпЛА. Працює ППО. Будь ласка, залишайтесь в безпечних місцях», — написав він.

Пізніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Печерському районі на кількох поверхах 18-ти поверхової недобудови виявлені уламки збитого ворожого дрона. Руйнувань та постраждалих немає. Пожежі не було.

Тривогу також оголошували у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Черкаській областях.

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На Дніпропетровщині ворог ввечері та вночі бив по Нікопольському району. Для цього застосовував РСЗВ «Град» і важку артилерію, спрямував і дрон-камікадзе, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під ударом були Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджене промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники загасили. Минулося без загиблих і постраждалих, додав Лисак.

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На Запоріжжі, за інформацією керівника ОВА Івана Федорова, впродовж доби окупанти завдали 277 ударів по 8 населених пунктах. Надійшло 19 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та обʼєктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

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У небі над Сумщиною підрозділами ППО області збито 14 ворожих дронів. Разом з тим є влучання. За даними ДСНС, виникла пожежа на території одного з дачних кооперативів. Один будинок зруйновано, ще 4 — пошкодженні.

Вогнеборці оперативно ліквідували виявлені осередки горіння та обстежили територію. На щастя, обійшлося без постраждалих.

На прифронтовій Херсонщині російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 9 — дістали поранення, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

На фронті за минулу добу відбулося 94 бойових зіткнення. За даними Генштабу, російські загарбники завдали 70 авіаударів, запустили 833 дрони-камікадзе та здійснили 4767 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Покровському напрямку росіяни 27 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ. Там дотепер тривають боєзіткнення.

Разом з тим, на цьому напрямку за добу українські воїни знешкодили 246 окупантів, 124 безповоротні втрати. Також знищено бойову техніку ворога.

Як повідомлялось, зараз Покровськ залишається найголовнішою метою ворога. Путін поставив завдання перед окупантами захопити Покровську агломерацію на Донеччині найближчими днями. А далі розпочати стратегічний наступ на Краматорськ, Костянтинівку, Слов’янськ.

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