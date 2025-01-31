Атака на Україну: як відпрацювала ППО та які регіони постраждали

Під час нічної атаки на Україну Силі ППО знищили 59 ворожих безпілотників. За інформацією командування повітряних сил, противник атакував 102-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками-імітаторами різних типів.

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Росіяни запускали дрони з Курська, Брянська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська та кримського миса Чауда.

Повітряний напад відбивали зенітно- ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

«Станом на 09.00 підтверджено збиття 59-х ударних БпЛА типу „Shahed“ та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях», — йдеться у повідомленні.

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Ще 37 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків). Чотири ворожі дрони на 10 ранку ще в повітрі. Бойова робота триває.

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Військові повідомили, що внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Одещина та Черкащина.

Зокрема, на Сумщині, поранені дві людини. Пошкоджено житлові будинки.

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За попередніми даними, у черкаському небі знищено 6 російських БпЛА. У більшості випадків — без наслідків, повідомив керівник області Ігор Табурець.

Разом з тим в обласному центрі уламками «шахеда» пошкоджено балкон в одній з квартир багатоповерхівки. Там виникла пожежа. Її вже ліквідували. Правоохоронці вилучили уламки БпЛА та бойову частину.

«На щастя, з мешканцями все гаразд — допомоги медиків не потребували», — додав він.

На Одещині російські дрони атакували Чорноморськ. Внаслідок атаки пошкоджені міська лікарня, приватний житловий будинок, адмінбудівля, зерновий склад та вантажні автомобілі.

Постраждало четверо людей, один із них — лікар, який під час ворожих ударів проводив операцію. Всі поранені у стані середнього ступеню тяжкості. Двоє ушпиталені, інші лікуються амбулаторно, повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, через ворожий удар є проблеми з подачею електроенергії для частини Чорноморська та передмістя. Фахівці ДТЕК вже працюють над відновленням світла в домівках.

«Всі інші спеціальні служби працюють над ліквідацією атаки. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини», — додав він.

Нагадаємо, вчора вночі від удару російських дронів постраждала багатоповерхівка у Сумах. Там загинули 9 людей, 13 отримали поранення.

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