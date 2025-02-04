В Україну повернулися 12 дітей, які були під російською окупацією

В Україну повернули 12 дітей, які були під російською окупацією. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

«В рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути додому дванадцятьох дітей, які перебували під тиском російської окупації», — написав керівник ОП.

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Він зазначив, що всі ці діти пережили нестерпні випробування — вони зазнали спроб русифікації через «виховні табори».

Серед них 16-річна дівчина, яка втратила маму через недбалість окупаційної медицини.

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Також врятований 17-річний підліток, якому видали повістку до армії рф. Повернули в Україну 8-річну дівчинку, яку намагалися відібрати у батька через відмову отримувати російське громадянство.

«Висловлюю щиру подяку нашим партнерам Save Ukraine за професійну роботу та самовіддане сприяння в організації рятувальної місії. Кожна врятована дитина — це перемога. І ми продовжуємо виконувати завдання президента — повернути всіх дітей додому, в Україну», — додав Єрмак.

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Нагадаємо, напередодні Нового року з російського полону повернулося 189 українців. Це був один із найбільших обмінів, проведених Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, з моменту повномасштабного вторгнення.

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