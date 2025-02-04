41.47 / 42.04 42.81 / 43.56
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

До нового парламенту можуть прийти новостворені партії Валерія Залужного і Олексія Гончаренка, — соцопитування

18:20 4 лютого 2025
Олексій Гончаренко

Якби вибори в Україні проходили найближчої неділі, більшість українців проголосували б за 11 партій, йдеться в опитуванні «Ділової столиці» та «Нью Імідж Маркетинг Груп».

Згідно з оприлюдненими даними, дуже близькі до подолання 5% бар'єру партії Олексія Гончаренка (3,7%) та Олега Тягнибока (3,2%).

У списку — як наявні партії, так і умовні (створення яких до виборів оцінюється як імовірне).

Електоральні симпатії учасників опитування розподілилися між ними так:

РЕКЛАМА
  • Партія Валерія Залужного — 17,3% з усіх респондентів і 26,9% серед них, хто визначився і піде голосувати.
  • Партія Володимира Зеленського — 8,5% і 13,2% відповідно.
  • «Європейська солідарність» (Петро Порошенко) — 7,1% і 11,1%.
  • Партія «Азовсталь» — 4% і 6,1%.
  • Партія «Батьківщина» (Юлія Тимошенко) — 3,8% і 5,8%.

Ще 22% респондентів не визначилися. Не пішли б на вибори — 6,2%, а 2,8% — зіпсували б бюлетень.

РЕКЛАМА

Опитування проводилося в усіх регіонах України (крім населених пунктів на тимчасово непідконтрольних територіях Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей та Криму). У ньому взяли участь 1200 людей віком від 18 років. Статистична похибка з ймовірністю 0.95 не перевищує 2,89%.

Раніше ж західні ЗМІ писали, яка нова проблема виникла для Володимира Зеленського після виборів у США.

РЕКЛАМА

38

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олексій Комаровський

«Наводив на російський літак, перебуваючи на прямому зв’язку з Міноборони»: режисер Олексій Комаровський про пережите під час великої війни

Каньє Вест та Б'янка Цензорі, фото скриншот відео

Занадто «гола» сукня: дружина Каньє Веста Б’янка Цензорі з’явилась практично без одягу на врученні премії «Греммі»

Таро-прогноз і поради карт на 4 лютого для всіх знаків Зодіаку

Близнюкам — «Сонце», Левам — «Вежа», а Терезам — «Смерть»: Таро-прогноз на 4 лютого

У якій валюті тримати заощадження, фото Мінфін

Не поспішайте міняти долари на гривні: Макс Гордєєв дав пораду, в якій валюті зберігати кошти

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту