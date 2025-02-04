До нового парламенту можуть прийти новостворені партії Валерія Залужного і Олексія Гончаренка, — соцопитування

Якби вибори в Україні проходили найближчої неділі, більшість українців проголосували б за 11 партій, йдеться в опитуванні «Ділової столиці» та «Нью Імідж Маркетинг Груп».

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Згідно з оприлюдненими даними, дуже близькі до подолання 5% бар'єру партії Олексія Гончаренка (3,7%) та Олега Тягнибока (3,2%).

У списку — як наявні партії, так і умовні (створення яких до виборів оцінюється як імовірне).

Електоральні симпатії учасників опитування розподілилися між ними так:

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Партія Валерія Залужного — 17,3% з усіх респондентів і 26,9% серед них, хто визначився і піде голосувати.

Партія Володимира Зеленського — 8,5% і 13,2% відповідно.

«Європейська солідарність» (Петро Порошенко) — 7,1% і 11,1%.

Партія «Азовсталь» — 4% і 6,1%.

Партія «Батьківщина» (Юлія Тимошенко) — 3,8% і 5,8%.

Ще 22% респондентів не визначилися. Не пішли б на вибори — 6,2%, а 2,8% — зіпсували б бюлетень.

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Опитування проводилося в усіх регіонах України (крім населених пунктів на тимчасово непідконтрольних територіях Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей та Криму). У ньому взяли участь 1200 людей віком від 18 років. Статистична похибка з ймовірністю 0.95 не перевищує 2,89%.

Раніше ж західні ЗМІ писали, яка нова проблема виникла для Володимира Зеленського після виборів у США.

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