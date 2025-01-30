Британська Феміда не дозволить Боголюбову і Коломойському приховати активи на понад 1 млрд доларів, — Мартинов

Британська система правосуддя не дозволить Геннадію Боголюбову та Ігорю Коломойському приховати активи на понад 1 млрд доларів за допомогою схеми з припиненням діяльності їхніх компаній, вважає колишній співвласник «ПриватБанку» Олексій Мартинов.

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«Боголюбов відмовився сплатити копійчані реєстраційні внески за свого партнера Коломойського, що призвело до виключення з реєстрів десятків компаній з сукупним капіталом понад 1 млрд доларів. Простими словами, це робиться для того, щоб „ПриватБанк“ не зміг стягнути активи „неіснуючих“ компаній за рішенням суду. Однак, у законодавстві Британських Віргінських островів передбачено повернення компаній навіть через 10 років після їх виключення, щойно внески буде сплачено, на що і сподіваються бізнес-партнери Боголюбов і Коломойський», — зазначає Мартинов на своїй сторінці у Facebook.

На його думку, вищеописана схема проводиться Боголюбовим та Коломойським в рамках однієї кампанії порятунку награбованого в «ПриватБанку».

«Те ж стосується сумнозвісного порту „Боріваж“ (теж підпадає під „freezing order“), який від правосуддя намагаються врятувати руками Сергія Тігіпка», — вважає колишній співвласник «ПриватБанку».

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За словами Мартинова, наразі адвокат Боголюбова через підконтрольні Коломойському медіаресурси намагається переконувати, що викриття журналістами схеми приховання 1 млрд доларів в офшорах — це начебто маніпуляція.

«Тобто користуватися медіамайданчиками партнера можна, а сплатити його частку в кількасот доларів в спільних компаніях „жаба задавила“?» — зазначає колишній співвласник «ПриватБанку».

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Втім, переконаний Мартинов, британська система правосуддя не буде настільки ж лояльною до Боголюбова з Коломойським, як українська. І про це вже свідчать рішення Високого суду Лондона, який фактично зобов’язав Боголюбова відновити діяльність його компаній, де зависло понад 1 млрд доларів.

«Наразі Високий суд Лондона зобов’язав Боголюбова відновити діяльність компаній та офіційно про це відзвітуватися. З британським правосуддям не вдасться крутити наперстки, як звикли робити з українським», — резюмував Мартинов.

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