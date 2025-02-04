Повний букет: син дворазового олімпійського чемпіона попався п'яним та з наркотиками

Сина легендарного баскетболіста НБА Майкла Джордана, майку якого продали за нечувану суму, 34-річного Маркуса заарештовано поліцією штату Флорида, повідомляє TMZ.com.

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За інформацією джерела, Джордану-молодшому висунули відразу кілька звинувачень та відправили до в'язниці округу Оріндж. Він керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, а також чинив опір полісменам під час затримання. Також Маркуса звинувачують у зберіганні кокаїну.

Свого часу Маркус Джордан провів чотири роки в Університеті центральної Флориди, де грав за місцеву команду в лізі NCAA. Але до рівня НБА син легендарного баскетболіста не доріс.

Як відомо, Маркус свого часу зустрічався з Ларсою Піппен, однією з учасниць серіалу «Справжні домогосподарки Маямі» та колишньою дружиною ексзірки «Чикаго Буллз» Скотті Піппена, котра старша за нього на 16 років.

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Нагадаємо, що Майкл Джордан — шестиразовий чемпіон НБА, який став у складі збірної США дворазовим олімпійським чемпіоном. Американець — перший в історії баскетболіст, який заробив мільярд доларів. Майкл, старі кросівки якого пішли з молотка майже за 1,5 мільйона доларів, є троє дітей від першого шлюбу (розлучився з дружиною в 2006 році) і дві доньки-близнючки від другого.



Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що старший син Майкла Джордана Джеффрі із закривавленою головою побив лікарів.

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