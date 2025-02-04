Україна знищила Німеччину у відборі на футзальний Євро-2026: відеоогляд матчу

Збірна України з футзалу, яка стала бронзовою призеркою чемпіонату світу, продовжила успішний виступ у кваліфікації чемпіонату Європи-2026. Після гостьової перемоги над німцями 31 січня в Геппінгемі (5:3) підопічні Олександра Косенка обіграли Німеччину і в номінально домашньому поєдинку на Arena Chisinau у столиці Молдови Кишиневі.

ВІДЕО ДНЯ

Чемпіонат Європи. Кваліфікація. Група 1. 4-й тур

Україна — Німеччина — 9:0

Україна: Сухов — Абакшин, Зварич, Корсун, Семенченко — Сирицький, Савенко, Жук, Микитюк, Мельник, Чернявський, Фаренюк, Первєєв.

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Голи: Жук (4, 7, 32, 38), Мельник (17), Абакшин (21, 28), Микитюк (27), Фаренюк (31).

Нагадаємо, що до успіху в поєдинках з німцями підопічні Олександра Косенка розгромили у групі Кіпр (7:0) та здобули перемогу на майданчику Румунії (2:0).

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Ще в одній зустрічі 4-го туру румуни 5 лютого зіграють у гостях із кіпріотами.

Становище команд: 1. Україна — 12 очок (4 матчі; різниця м'ячів — 23:3); 2. Румунія — 6 (3; 12:3); 3. Німеччина — 3 (4; 5:21); 4. Кіпр — (3; 2:15).

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На фініші кваліфікації «жовто-сині» проведуть домашні поєдинки з Кіпром (11 квітня) та Румунією (15 квітня).

Додамо, що у фінальний турнір Євро-2026, який пройде за участю 16 збірних з 20 січня до 7 лютого 2026 року у Латвії (Рига) та Литві (Каунас), одразу вийдуть лише переможці груп. Вісім найкращих володарів других місць зіграють у стикових матчах.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Євро-2022 збірна України фінішувала на четвертому місці.

Фото uaf.ua

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