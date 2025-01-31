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Спорт

Україна перемогла Німеччину та зміцнила лідерство у групі відбору футзального Євро-2026 (відео)

21:08 31 січня 2025
Збірна України з футзалу

Збірна України з футзалу, яка сенсаційно здобула «бронзу» чемпіонату світу, на паркеті EWS Arena у Гепінгемі перемогла команду Німеччини і зробила ще один крок до виходу у фінальний турнір Євро-2026.

Чемпіонат Європи. Кваліфікація. 3-й тур

Німеччина — Україна — 3:5

Україна: Савенко — Абакшин, Зварич, Корсун, Семенченко — Сирицький, Сухов, Жук, Микитюк, Мельник, Чернявський, Фаренюк, Первєєв.

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Голи: Ак (3, 22), Олівейра (18, з пенальті) — Микитюк (9, 18), Жук (14), Семенченко (15), Корсун (18).

Відео матчу Німеччина — Україна доступне за посиланням.

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Нагадаємо, що до успіху у поєдинку з німцями підопічні Олександра Косенка розгромили у групі Кіпр (7:0) та здобули перемогу на майданчику Румунії (2:0).

Ще в одному поєдинку ігрового дня румуни вдома розбили кіпріотів — 6:1.

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Становище команд після трьох турів: 1. Україна — 9 очок (різниця м'ячів — 14:3); 2. Румунія — 6 (12:3); 3. Німеччина — 3 (5:12); 4. Кіпр — (2:15).

У наступному матчі «жовто-сині» знову зіграють з німцями. Номінально домашній поєдинок українці проведуть у вівторок, 4 лютого, на Arena Chisinau у столиці Молдови Кишиневі.

Додамо, що у фінальний турнір Євро-2026, який пройде за участю 16 збірних з 20 січня до 7 лютого 2026 року у Латвії (Рига) та Литві (Каунас), одразу вийдуть лише переможці груп. Вісім найкращих володарів других місць зіграють у стикових матчах.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Євро-2022 збірна України фінішувала на четвертому місці.

Фото uaf.ua

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