Українські безпілотники уразили нафтобазу у Краснодарському краї росії (відео)

В росії після атаки безпілотників горить чергова нафтобаза — цього разу у Краснодарському краї.

Міноборони рф заявило про знищення чотирьох українських безпілотних літальних апаратів: двох БпЛА — над територією Курської області і двох — над територією Білгородської області. Про Краснодарський край в офіційному зведенні не згадувалося.

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Тим часом місцева влада в особі губернатора цього регіону Веніаміна Кондратьєва повідомила про «відбиття безпілотної атаки»: «У станиці Новомінської Канівського району уламки БпЛА впали на резервуар з незначними залишками нафтопродуктів. Почалася пожежа, їй присвоєно другий ранг складності. На місці події працюють спеціальні служби. До гасіння пожежі залучені 55 осіб та 19 одиниць техніки».

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А канал Exilenova+ стверджує, що дрони-камікадзе атакували нафтобазу ТОВ «Албашнафта» — єдиного нафтопереробного підприємства на території Канівського району Краснодарського краю.

Пожежа почалася на нафтобазі "Алабашнафта". Фото Exilenova+

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Зазначається, що проектна потужність заводу дає змогу довести обсяг переробки до 320 000 тонн вуглеводневої сировини на рік.

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На території підприємства розміщуються вісім резервуарів розміром від 9 до 10,3 тисячі кубометрів. Пожежу на НПЗ видно і з супутників.

Нагадаємо, що днями ударні дрони Сил оборони України відвідали Волгоград та Астрахань, де виникли пожежі на території нафто- та газопереробних заводів.

Фото — скріншот

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