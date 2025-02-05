Українські безпілотники уразили нафтобазу у Краснодарському краї росії (відео)
В росії після атаки безпілотників горить чергова нафтобаза — цього разу у Краснодарському краї.
Міноборони рф заявило про знищення чотирьох українських безпілотних літальних апаратів: двох БпЛА — над територією Курської області і двох — над територією Білгородської області. Про Краснодарський край в офіційному зведенні не згадувалося.
Тим часом місцева влада в особі губернатора цього регіону Веніаміна Кондратьєва повідомила про «відбиття безпілотної атаки»: «У станиці Новомінської Канівського району уламки БпЛА впали на резервуар з незначними залишками нафтопродуктів. Почалася пожежа, їй присвоєно другий ранг складності. На місці події працюють спеціальні служби. До гасіння пожежі залучені 55 осіб та 19 одиниць техніки».
А канал Exilenova+ стверджує, що дрони-камікадзе атакували нафтобазу ТОВ «Албашнафта» — єдиного нафтопереробного підприємства на території Канівського району Краснодарського краю.
Зазначається, що проектна потужність заводу дає змогу довести обсяг переробки до 320 000 тонн вуглеводневої сировини на рік.
На території підприємства розміщуються вісім резервуарів розміром від 9 до 10,3 тисячі кубометрів. Пожежу на НПЗ видно і з супутників.
Нагадаємо, що днями ударні дрони Сил оборони України відвідали Волгоград та Астрахань, де виникли пожежі на території нафто- та газопереробних заводів.
Фото — скріншот104
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