Понад сотню українських дронів атакували вночі регіони росії: горять заводи в Рязані, Брянську та Енгельсі (фото, відео)

У ніч проти 24 січня, коли під час атаки російських доронів-камікадзе в Київській області загинуло троє людей, було дуже голосно і в самій росії. Ударні безпілотники атакували об'єкти ВПК, у тому числі й завод «Кремній Ел» у Брянську — по цьому підприємству прилітає вже не вперше.

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У цілому ж міноборони росії звітувало про «перехоплення та знищення» понад 120 БпЛА: 37 — над територією Брянської області, 20 — над територією Рязанської області, 17 — над територією Курської області, 17 — над територією Саратівської області, сім — над територією Саратовської області області, шість — над територією Московської області, шість — над територією Білгородської області, три — над територією Воронезької області, три — над територією Ленінградської області, два — над територією Тульської області, два — над територією Орловської області, два — над територією Липецької області, один — над територією Республіки Крим та один — над москвою.

Мер російської столиці Сергій Собянін заявляв, що ударні безпілотники, які летіли на москву, були збиті в кількох районах: у міському окрузі Подільськ, у Троїцькому адміністративному окрузі, у міському окрузі Щелково, а також у Коломненському та Раменському. За його словами, «руйнувань та постраждалих немає».

Тим часом роспабліки публікують відео з пожежами, зняті місцевими жителями у різних регіонах росії. Так, завод у Брянську знаходився під атакою вже вчетверте. На підприємстві «Кремній Ел» виготовляється мікроелектроніка для ракетних комплексів, для ЗРК «Панцир», ракет «Іскандер», РЛС та РЕБ, а також БпЛА.

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Почалися серйозні пожежі й у Рязані. "Астра" пише, що, можливо, атакований місцевий нафтопереробний завод, поряд з яким горіла і, ймовірно, Ново-Рязанська ТЕЦ - дві пожежі виникли недалеко одна від одної.

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Про атаки безпілотників Саратова та Енгельса, де знаходиться російська авіабаза, також повідомляли роспабліки. Так, SHOT, посилаючись на місцевих жителів, писав про «мінімум чотири вибухи, у тому числі в районі місцевої нафтобази».

Також повідомлялося, що дрони долетіли до Леніградської області — до кордону з Новгородською областю.

Вночі були закриті деякі російські аеропорти у столичному регіоні: «Домодєдово», «Жуковський», «Внуково». Також не приймали та не відправляли авіарейси в Казані, Нижньокамську, Пензі, Самари Саратові та Уфі.

Нагадаємо, що днями у ударні БпЛА атакували дві нафтобази росіян — у Калузької та Тульській областях.

Фото — скріншот

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