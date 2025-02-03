З вогником: дрони атакували нафто- та газопереробні заводи у Волгограді та Астрахані (відео)

У ніч на 3 лютого українські дрони знову «навідалися» до низки російських регіонів — на кількох підприємствах, пов'язаних із ВПК, почалися пожежі.

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Міноборони росії у своєму звіті вказує, що вночі було «перехоплено та знищено» 70 українських безпілотних літальних апаратів: 27 БпЛА — над територією Ростовської області; 25 БпЛА — над територією Волгоградської області; сім — над Астраханською територією, п'ять — над Воронезькою територією, чотири — над Білгородською територією і два над територією Курської області.

Роспабліки стверджують, що «ЗСУ намагалися вдарити по нафтопереробному заводу в Червоноармійському районі міста» і що «внаслідок падіння уламків БпЛА області виникли локальні загоряння на території НПЗ у Волгоградській області».

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Паблики, посилаючись на місцевих жителів, пишуть про близько 50 вибухів, які чулися вночі в районі Волгограда.

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А українські осинтери не виключають, що «уламки» вдало впали на території ТОВ «ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка» у Волгограді.

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«Опираючись на 3 геолокованих місця pov, ми зробили висновки, що уражені установки уповільненого коксування та установка №17. Швидше за все, уражень набагато більше. Але наявні матеріали не дозволяють це підтвердити, поки є що є», — пишуть автори каналу Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩.

БПЛА атакували підприємство у Волгограді. Фото Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩

Другою ціллю атаки українських БПЛА став газопереробний завод в Астраханській області.

Канал Exilenova+ пише, що Астраханський газопереробний завод (АГПЗ) – один із найбільших газохімічних комплексів у росії. Він розташований на Астраханському газоконденсатному родовищі, займається переробкою природного газу та газового конденсату. Виробляє широкий асортимент продукції, включаючи автомобільний бензин, дизельне паливо, газові конденсати та сірку різних видів.

«За нашою інформацією, приліт був по виробництву номер 3 і, зокрема, за однією з ключових комбінованих установок заводу — У-1.731, що відповідає за первинну переробку стабільного газового конденсату», — стверджують осинтери.

А керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко писав про евакуацію співробітників Оренбурзького газопереробного заводу через загрозу з повітря: «Оренбурзький газопереробний завод спеціалізується на переробці газу та газового конденсату. Його продукція включає природний газ, елементарну сірку, пропан, бутан, суміші газів та інші компоненти, що використовуються у нафтохімічній промисловості. Зріджені гази можуть використовуватися у військових галузях, включаючи виробництво палива, хімічних компонентів та матеріалів для військової техніки».

Росіяни вводили план «Ковер» в аеропортах п'яти міст: Астрахані, Казані, Нижньокамську, Саратові та Ульяновську.

Нагадаємо, що днями повідомлялося про атаку дронів на нафтоперекачуючу станцію «Новозибків» трубопроводу «Дружба» у Брянській області росії.

Фото — скріншот

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