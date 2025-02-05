Лежав поранений, весь в крові: знімальна група ТСН потрапила під обстріл росіян

Знімальна група ТСН — відомий військовий журналіст Олександр Моторний та оператор Павло Бориско — потрапили під російський обстріл. Це трапилося 4 лютого на позиціях неподалік Вовчанська під час зйомок сюжету про роботу українських операторів БПЛА. Внаслідок обстрілу Павло Бориско отримав множинні уламкові поранення та перелом ноги. Наразі Павло знаходиться у лікарні, а колеги відкрили збір на його лікування. Про це повідомили на офіційній сторінці каналу «1+1» у соціальних мережах, де Олександр Моторний прокоментував інцидент.

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— В якийсь момент довкола розпочався артилерійський обстріл, — розповів журналіст. — Хлопці сказали, що, скоріш за все, буде штурм. Їм прийшла команда на взліт. Хлопці полетіли — ми з Пашею зняли перший старт.

За словами Моторного, Бориско фільмував запуск наступного безпілотника і був поряд з членом екіпажу. В цей момент їх атакував ворожий дрон.

— Спочатку думав, що прилетіла артилерія, — згадує Олександр. — Через секунд 30 ми вискочили на вулицю — я побачив Павла біля схованки. Одразу до нього підскочив — він лежав поранений, весь в крові. Другий хлопець — споряджаючий, постраждав ще більше… В Павла нога зламана. Підбіг командир розрахунку, перетягнув турнікет, як годиться. Стабілізували ногу шиною.

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Відомо, що поранених вдалося швидко евакуювати з позиції та зараз вони у лікарні.

Військовий журналіст Олександр Моторний та оператор Павло Бориско

Підписники відреагували на подію, підтримали знімальну групу та додали, що росіянам байдуже на міжнародні закони. Згідно з ними, атака на журналістів під час бойових дій є воєнним злочином.

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«Слів не вистачає, щоб описати всю ненависть до цих потворних істот», — написали у коментарях.

«Росіянам вже давно насрати на всі закони і офіційні бумаги», — обурені підписники.

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Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» журналіст Євген Спірін розказав, як служить у стабпункті.

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