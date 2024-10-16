Окупанти мають завдання: військовий оглядач про плани рф щодо Вовчанська
Окупанти не полишають спроб захопити Вовчанськ на Харківщині та створити «буферну зону» у цій області. Це завдання для російських армійців нікуди не поділося, заявив військовий оглядач Денис Попович:
«В Харківській області нині спостерігається велике угруповання російських військ „Північ“, яке володіє певними силами. Противник намагається контратакувати на Курщині для витіснення українських бійців й разом з тим намагається захопити Вовчанськ. Також військам рф було поставлено завдання повернути Вовчанський агрегатний завод».
Оглядач додав, що противник кидається на штурми, бо хоче це завдання виконати.
«І з травня поточного року спроби захопити Вовчанськ не припиняються», — зазначив Денис Попович.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, що рф могла вдарити по Вовчанську найпотужнішою неядерною бомбою.66
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