В Україну повернулися ще 150 полонених українців (фото)

В Україні пройшов ще один обмін полоненими. З полону повернулися ще 150 українців. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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«Сьогодні хороший день для всіх нас. Ми повертаємо з російського полону 150 наших захисників. Це солдати, сержанти, офіцери. Воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський. Всі вони з різних напрямків фронту, але їх об’єднує спільне: вони боролися за Україну. Деякі з хлопців перебували в полоні понад два роки», — повідомив він.

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Президент подякував всім, хто працює заради повернення наших людей. Окремо він подякував партнерам, зокрема ОАЕ.

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Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, серед звільнених 42 військовослужбовця та працівника системи МВС.

«Це захисники Маріуполя, „Азовсталі“ та заводу Ілліча, а також ті, хто стояв на захисті Чорнобильської АЕС, населених пунктів Донеччини та Луганщини. 22 нацгвардійці, 19 прикордонників та один поліцейський. На жаль, серед звільнених є бійці у важкому стані. Ми обов’язково подбаємо про те, аби кожен з них отримав необхідне лікування та догляд. Попереду в них тривала реабілітація та відновлення», — розповів він.

Як писали «ФАКТИ», раніше Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими розповів, як росіяни намагаються схилити до колаборації родичів полонених українців. Буває, що сім’ям телефонують прямо з місць бойових дій, відразу після взяття в полон Захисника. Це роблять, щоб шокувати, емоційно натиснути та змушувати співпрацювати рідних.

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