Майже сто українців повернулися додому: відбувся 58-й обмін полоненими

Україна повернула з російського полону 95 військовослужбовців, серед яких були й ті, яких вже встигли «засудити» на території країни-агресорки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.



«95 наших людей знову вдома. Воїни, які захищали Маріуполь і „Азовсталь“, Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину. Кожного разу, коли Україна рятує своїх людей із російського полону, ми наближаємо день, коли свобода буде повернута всім, хто перебуває в російській неволі», — написав він.

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У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими додали, що серед звільнених 18 жовтня — 69 солдатів та сержантів (нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони) та 26 офіцерів, 28 осіб зі звільнених вже «отримали» в рф тривалі терміни ув’язнення, а 20 було засуджено до довічного ув’язнення.

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Відомо, що серед тих, хто повернувся додому, зокрема є 34 військовослужбовців «Азову», які 86 днів обороняли Маріуполь, і за наказом вийшли з території «Азовсталі» та провели у російському полоні два з половиною роки. Про це повідомив командувач «Азову» Денис Прокопенко, додавши, що у російських тюрмах досі залишаються близько 900 бійців «Азову».

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«Чимало наших звільнених хлопців мають серйозні захворювання та наслідки важких поранень, а також велику втрату ваги через катування та недостатнє харчування. Це 58-й за ліком обмін, організований Координаційним штабом. У результаті нашої роботи з ворожої неволі визволено вже 3767 людей», — підсумували у штабі.

Наразі відомо, що повернувся на батьківщину і журналіст Максим Буткевич — співзасновник Центру прав людини ZMINA. Про це у Мережі повідомили його колеги.

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Також нагадаємо, що напередодні Червоний Хрест допоміг повернути тіла 500 захисників України.

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