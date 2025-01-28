Вимагають гроші чи інтимні фото: як росіяни схиляють до співпраці родичів полонених українців

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими розповів, як росіяни намагаються схилити до колаборації родичів полонених українців.

ВІДЕО ДНЯ

«До уваги родин Захисників! Російські спецслужби та безпосередньо військові зс рф все частіше намагаються впливати на родичів українських військових, які потрапили в полон. Буває, що сім’ям телефонують прямо з місць бойових дій, відразу після взяття в полон Захисника. Це роблять, щоб шокувати, емоційно натиснути та змушувати співпрацювати рідних. Обіцяють, що до полоненого ставитимуться краще або навіть включать в обмін, якщо родичі виконають певні вимоги: заплатять гроші, нададуть фото інтимного характеру, зберуть інформацію, вчинять якісь неправомірні дії тощо. Ми закликаємо вас не погоджуватися на такі пропозиції. Одразу повідомляйте про такі випадки на телефонну лінію Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за номером: 0 800 300 529», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше юрист Українського ветеранського фонду Ярослав Хоменко розповів, що мають робити родичі військового, який потрапив у полон. Знання алгоритму дій у такому разі дозволить рідним заощадити час та збільшити шанси на успішний пошук захисника і його повернення додому.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

68

Читайте нас у Facebook