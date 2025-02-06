«Краще збудувати будинок на Рубльовці»: хейтери Пугачової і Галкіна радіють, що знайшли «вразливе місце» подружжя

Поки Алла Пугачова і Максим Галкін живуть щасливо на Кіпрі, їхні хейтери вишукують будь-яку зачіпку для того, щоб очорнити подружжя.



А оскільки до Алли Борисівни та Максима «не дотягнутися», то вирішили «роздивитися навкруги» і знайшли, до чого причепитися — до замку у селі Грязь.

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«За час відсутності господарів у рідних пенатах колись елітне житло почало потихеньку розвалюватися!» — радісно повідомляє один з російських Telegram-каналів.

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Після від'їзду за кордон за нерухомістю залишили наглядати водія Алли Пугачової, який, за словами сусідів, тепер вже там не мешкає.

На утримання особняка площею 3 тисячі квадратних метрів та величезної прилеглої території Максим Галкін та його дружина щомісяця виділяють півмільйона рублів.

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«Однак, судячи з сумного вигляду будівлі, цих коштів явно не вистачає: гроші просто вилітають у трубу», — «співчуває» канал.

Пропагандисти звертають увагу, що стіни замку вкриті чи то цвіллю, чи мохом, а цегляна кладка обсипається.

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Також видання смакує той факт, що Галкін і Пугачова зробили не одну спробу знайти нового власника замку, але покупці охоче дивляться будинок, але до найголовнішого, до угоди, справа поки що так і не дійшла.

«Ох, як шкода бачити, як розвалюється замок»; «Завжди не розуміла. Навіщо він це збудував? У незрозумілому селі, незрозумілий замок. Гроші заважали? Побудував би великий будинок на Рубльовці», — наводить канал думки коментаторів.

При цьому ніхто не хоче згадати, що Галкін і згодом Пугачова виїхали з росії через розпочату диктатором путіним війну проти України, і що навряд чи будь-який замок у світі вартий того, щоб міняти на нього свою свободу.

До того ж ніхто не знає, що чекає на «коментаторів» у майбутньому. І не виключено, що вони самі будуть колись розповідати, як дуже співчували Пугачовій і Галкіну, але щось завадило допомогти відомим артистам.

Нагадаємо, чоловік Алли Пугачової Максим Галкін скоро вирушає у тур містами Європи, і починає його з Валенсії. Водночас старша донька Примадонни Христина Орбакайте теж запланувала гастрольний тур Європою. Він починається концертом 8 травня у кіпрському місті Лімасол, куди вона приїде не кілька днів з донькою та чоловіком.

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