41.30 / 41.85 42.97 / 43.64
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Стрункі ноги та сніжно-біла посмішка: Галкін показав погарнішавшу Пугачову

7:11 6 лютого 2025
Алла Пугачова та Максим Галкін

Готуючись до зустрічі з близькими людьми у травні, співачка Алла Пугачова відчуває прилив радості і сил.

Такий висновок можна зробити зі «свіжого» фото Примадонни, яке днями показав її чоловік Максим Галкін.

Цього разу шоумен опублікував картину щасливої Примадонни з сяючою посмішкою. Алла Борисовна позувала перед камерою в шкіряних лосинах на довгому чорному пальті.

«Доброго вечора вам!» — лаконічно підписав кадр гуморист.

РЕКЛАМА

Шанувальники Пугачової відзначили, що останнім часом вона все більше радує їх та її чоловіка з сміливими образами, які, крім того, дозволяють їй виглядати помітно молодшою.

«Чудова жінка! Харизма, талант, гарне серце! Ми обожнюємо», «Алло Борисовнр, Ви зробили мій вечір! Красива і улюблена … Ви мій кумир протягом 18 років. Я пам’ятаю, як шестирічний співав її пісні і запитував усіх про ім'я цієї чудової виконавиці», «Я побачив Аллу, і життя одразу стало яскравішим. Чому це працює так?» — пишуть шанувальники у коментарях.

РЕКЛАМА



Всупереч пліткам та чуткам Примадонна продовжує цвісти і насолоджуватися життям, оточена близькими та коханими людьми.

РЕКЛАМА

Також в мережі з'явилась афіша туру, в ході якого Христина Орбакайте зустрінеться зі своєю мамою Аллою Пугачовою.

Своєю чергою, Максим Галкін розповів, що і сам збирається в тур — правда, не Європою, а Ізраїлем.

І той же час, нагадаємо, найближчими днями він дасть концерти у чотирьох містах Європі, і одним з них буде Валенсія.
Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, чому забутий виконавець Сергій Челобанов так і не одружився на Аллі Пугачовій, хоча цілком міг бути біологічним батьком двійнят Лізи та Гаррі.

1131

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Каньє Вест та Б'янка Цензорі, фото скриншот відео

Занадто «гола» сукня: дружина Каньє Веста Б’янка Цензорі з’явилась практично без одягу на врученні премії «Греммі»

Зростання цін на сигарети. Фото з сайту shpolyanochka.com.ua/

200 гривень за пачку: коли і чому подорожчають сигарети

Таро-прогноз на 6 лютого для всіх знаків Зодіаку

Тельцям — «Сила», Ракам — «Утримання»: передбачення за картами Таро на четвер, 6 лютого

Сергій та Сніжана Бабкіни

Іспанський сором: мережа обурена поведінкою родини Бабкіних

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту