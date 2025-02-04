Стало відомо, коли Христина Орбакайте зустрінеться на Кіпрі з Аллою Пугачовою, а Максим Галкін в Іспанії — з Потапом

В Мережі продовжують глузувати з репера-менеджера Потапа, який веде спосіб життя «нудьгуючого ухилянта».



Схоже, Олексієві немає чим зайнятись, тому він записує нікому не потрібні відеоролики, щоб нагадувати про себе публіці. Втім, деякі його плани можна прорахувати наперед. Зокрема, те, що 12 лютого він відвідає концерт відомого гумориста у Валенсії — адже саме там Потап «приторговував горілочкою», як писали деякі інформресурси.

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Так, чоловік Алли Пугачової Максим Галкін заявив, що вирушає в невеликий тур містами Європи, і починає його саме з Валенсії.

В той же час дружина Максим Галкіна Алла Пугачова готується приймати довгоочікуваних гостей: її старша донька Христина Орбакайте теж запланувала гастрольний тур Європою, і він відкриється 8 травня концертом артистки у кіпрському місті Лімасол, куди вона приїде не кілька днів з донькою та чоловіком.

Потім співачка дасть шість виступів у різних містах Німеччини, а також у Швейцарії, Іспанії, Чехії, Естонії та Литві.

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За інформацією російських Telegram-каналів, зараз Орбакайте живе у Каліфорнії, і роздумує над тим, чи відновлювати концертну діяльність у росії, де їй намагаються зривати виступи. Рішення Христина буде приймати за результатами свого туру Європою.

В той же час шанувальники Примадонни згадують, як її зустрічали в Україні ще до нападу росії на Україну у 2014 році.

А також розвінчують вигадки хейтерів про те, ким були насправді батьки Алли Борисівни.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, у чому співпадають прогнози провидиці Баби Ванги, яка передбачила, що Алла Пугачова стане «коханням всього життя» філіпа кіркорова та Нострадамуса.

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