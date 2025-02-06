«Шакалячий експрес»: антикорупціонери, які підтримували НАБУ, тепер вимагають закрити бюро через неефективність

НАБУ перетворилося на установу, метою якої є не боротьба з корупцією, а вихваляння показниками та «обілєчування» фігурантів справ. Антикорупційне бюро простіше закрити і будівлю продати, написав антикорупціонер, журналіст видання «Наші гроші» Юрій Ніколов.

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«НАБУ стало дуже схожим на будь-яке з правоохоронних відомств, яке має на меті не боротьбу з корупцією, а хвастощі щодо показників, які межують з „обілєчуванням“ фігурантів. Це коли твою справу розвалюють по дорозі, або дають можливість укласти угоду „гріши — плати — і гріши далі“. А ти дякуєш не передякуєш. Або ще гірше — НАБУ тупо розучилося працювати й втратило хижацький інстинкт, ставши таким собі райвідділком, де гоняють мух і рахують штрафи на бабусь за торгівлю в переході», — написав Ніколов.

Він зазначив, що про це, зокрема, свідчить реакція керівника НАБУ на черговий скандал з детективом, який звільнився з конфліктом та заявив про розвал справ у бюро.

«В останні дні керівник НАБУ зробив кілька публічних заяв, з яких особисто мені стало зрозуміло — Бюро вже не торт. І мої давні жарти, що простіше його закрити і будівлю його продати — несуть в собі лише частку жарту», — повідомив Ніколов.

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Йдеться, наголосив активіст, про черговий скандал в НАБУ, що вибухнув у січні.

«Детектив Андрій Денисюк, який займався розслідуванням корупції у сфері закупівель дронів, вирішив звільнитись через проблеми з можливістю проводити розслідування. На прощання він написав листа своїм ексколегам з описом ситуації. Цей лист потрапив у ЗМІ і став вже другим свідченням проблем в НАБУ після того, як влітку про злив матеріалів заявив інший детектив. За результатом літнього скандалу, було усунуто від посади першого замдиректора НАБУ Гізо Углаву», — написав він.

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Ніколов нагадав, що скандал з детективом Денисюком відбувся тоді, коли міжнародний аудит проводить перевірку роботи директора бюро Семена Кривоноса.

«Тож не дивно, що керівництво НАБУ миттєво влаштувало офрек для переконання десятків журналістів у тому, що це сам Денисюк безтолковий, не так щось розслідував. Я теж був на тому офреці — це був шакалячий експрес проти людини, яка наважилась показати велетенську проблему в Бюро. І участь у ньому взяло все керівництво НАБУ — від директора до керівників головних підрозділів», — підсумував журналіст.

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Раніше політичний експерт Олег Постернак написав, що зливом секретної внутрішньої інформації НАБУ його колишній детектив Денисюк викрив глибоку кризу, яка панує сьогодні в бюро та ставить під сумнів усю антикорупційну систему держави.

«Справа з Денисюком — показовий кейс того, як одна людина через власний непрофесіоналізм єдиним вчинком викрила весь той хаос, безлад і беззаконня в органі, який мав стати взірцем українського антикорапшена. Але так і не став», — наголосив експерт.

Як повідомлялось, Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо директора НАБУ Семена Кривоноса та його заступниці Поліни Лисенко за махінації під час конкурсу на керівні посади одного з управлінь бюро.

Раніше «ФАКТИ» писали, що у НАБУ перевірять лише останні місяці роботи замість 9 років, щоб не визнавати неефективність та незаконні дії його керівництва.

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