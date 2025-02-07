Наркоман готувався вчинити теракт у Хмельницькому за завданням росіян (фото)

СБУ, яка раніше затримала диверсантів, що вбили волонтера на Одещині, викрила чергового зрадника, який за завданням російських спецслужб готувався здійснити терористичний акт. Цього разу — у Хмельницькому, біля місць базування підрозділів Сил оборони України.

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«Відповідне завдання він дистанційно отримав від свого куратора з рф на початку цього року. Серед пріоритетних цілей ворога були запасні командні пункти та місця постійної дислокації підрозділів ЗСУ та Національної гвардії України. Щоб знайти місце для прихованого встановлення вибухівки, агент обходив місцевість та фіксував геолокації з найбільшою концентрацією українських військових», — зазначають в Службі безпеки України.

Місця закладення вибухівки зрадник погоджував із кураторами й отримував інструкції з виготовлення СВП з механізмом віддаленої активації через телефон.

У Хмельницку затримали диверсанта. Фото СБУ

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СБУ затримала агента коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта, де окупанти планували теракт. У нього вилучили мобільний телефон із анонімним чатом у месенджері, де він спілкувався з російським спецслужбістом.

Зрадник планував підірвати вибухівку біля місця дислокації військових у Хмельницькому. Фото СБУ

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Завербований чоловік узгоджував місця встановлення СВП з кураторами з рф. Фото СБУ

Затриманий — 32-річний наркозалежний, мешканець обласного центру, який шукав «швидкі» заробітки на «дозу» в Телеграм-каналах. А знайшов повідомлення про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, а також поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану.

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Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що днями СБУ повідомляла про затримання львів'янки, яка за дорученням росіян погодилась вчинити теракт в центрі Києва — влаштувати підірив СВП біля однієї з будівель Службі безпеки України. Наркозалежна жінка оселилася в арендованій квартирі, вікна якої виходили на місце, де планувався теракт, та отримала вибухівку від кураторів.

Фото СБУ

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