За обіцяні 2500 доларів завербовані росіянами одесити підірвали волонтера (фото)

СБУ, яка раніше викрила агентурну групу фсб, яка готувала ракетний удар росіян по аеродромах базування F-16, разом з Нацполіцією затримала чотирьох зрадників, яким було доручено влаштувати серію терактів в Одеській області.

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Як повідомляють в Службі безпеки України, зловмисників затримали, коли вони готували вибух біля одного із регіональних райвідділів поліції.

Затримані — троє наркозалежних чоловіків віком від 23 до 45 років, а також їхній 46-річний спільник, який раніше відбував покарання за крадіжки та розбій. Рецидивіст діяв окремо від решти групи і відповідав за виготовлення вибухових присторїв та їхнього закладення до схованок.

Затримані - наркозалежні громадяни та рецидивіст. Фото прокуратури

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«Терористи збиралися підпалити декілька службових автомобілів, а потім, коли поліцейські зʼявляться на місці пожежі, дистанційно здійснити підрив саморобного вибухового пристрою. Фігуранти оселилися у хостелі поблизу обʼєкта, придбали 4 каністри бензину для підпалу, а у заздалегідь підготовленій схованці тримали замасковану під вогнегасник вибухівку», — йдеться у повідомленні.

Терористи планували підірвати поліцейських. Фото СБУ

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Підривні пристрої збирав рецидивіст та закладав їх у схованки. Фото СБУ

Правоохоронці вийшли на слід зрадників під час розслідування вбивства волонтера з Одещини, яке сталося 20 січня цього року. Автівку, що стояла біля дома волонтера, підпалили, а коли він вийшов з будинку, зрадники привели в дію вибуховий пристрій.

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Як зазначили в Одеській обласній прокуратурі, чотирьом затриманим повідомлено про підозру за фактом вчинення терористичного акту, що призвело до загибелі людини (ч. 3 ст. 258 КК України). Загиблому підприємцю, який також займався волонтерством, було 54 роки.

«Теракт скоїли четверо одеситів, які були завербовані російськими спецслужбами і діяли в інтересах держави-агресора. За грошову винагороду вони погодилися на пропозицію виготовити вибухівку та підірвати її в обумовленому місці. За вчинення теракту їм обіцяли 2500 дол США», — додали в прокуратурі.

Вибухівку виготовив один з підозрюваних, інші троє забрали СВП та заклали поряд з автівкою волонтера. А для фіксації процесу напроти будинку був встановлений телефон, що працював у режимі відеотрансляції.

«З метою привертання уваги потерпілого, зловмисники підпалили його автомобіль. Чоловік вийшов для гасіння пожежі, але не встиг вчинити будь-які дії, оскільки внаслідок детонації вибухового пристрою отримав тілесні ушкодження, не сумісні з життям, від яких загинув на місці. Надалі агенти зателефонували „замовнику“, який спостерігав за вчиненням злочину у режимі реального часу, та той підтвердив виконання завдання, за що перевів 1000 дол США, яку вони розділили між собою», — йдеться у повідомленні.

Кримінальну четвірку було затримано вже наступного дня. Суд відправив їх під варту без права внесення застави. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі.

Раніше в СБУ повідомляли про викриття російського агента на Донеччині. 56-річний громадянин рф приїхав в Україну напередодні широкомасштабного вторгнення в лютому 2022 року під виглядом відвідування доньки у селищі Райгородок Краматорського району. Весь цей час він залишався в Україні, намагаючись вести непомітний спосіб життя. Влітку 2024 року його «активізували». Чоловік коригував удари рашистів по локаціях Сил оборони на Лиманському напрямку.

Фото прокуратури

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