Завербована росіянами наркоманка зі Львова збиралася влаштувати теракт у центрі Києва (фото)

Співробітники СБУ, які нещодавно разом з поліцейськими викрили зрадників, вбивших волонтера та готувавших теракти на Одещині, затримали мешканку Львова, яка планувала здійснити теракт у центрі Києва.

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«Контррозвідка та слідчі Служби безпеки запобігли масштабному теракту на одній із центральних багатолюдних вулиць Києва. За результатами спецоперації у столиці затримано російську агентку, яка готувала підрив вибухівки біля будівлі одного із структурних підрозділів СБУ», — повідомляють в Службі безпеки України та додають, що хоч наразі ця локація і не використовується, вибух в зазначеному місці міг призвести до великих жертв серед цивільних. Адже будівля розташована в центральній частині столиці, де завжди багато людей.

В Києві затримали мешканку Львова з вибухівкою. Фото СБУ

У жінки виявили саморобний вибуховий пристрій потужністю 7 кг у тротиловому еквіваленті. Затримана — 22-річна наркозалежна зі Львова, яка шукала «швидкі» гроші у Телеграм-каналах. В Києві вона оселилася в квартирі, яку для неї завчасно орендував російський куратор.

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Зловмисниця оселилася в орендованій квартирі напроти будівлі СБУ. Фото прокуратури

Жінка отримала через кур’єрську доставку мінікамеру для відеоспостереження та встановила її на балконі. Таким чином ворог отримав можливість у режимі онлайн слідкувати за центральною вулицею Києва.

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Російська агентка влаштувала "пряму трансляцію" для своїх кураторів. Фото прокуратури

Але СБУ спрацювала на випередження — зрадницю затримали, коли вона забрала із схованки сумку з вибухівкою і прямувала до орендованої квартири.

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У жінки знайшли СВП потужністю 7 кг у тротиловому еквіваленті. Фото СБУ

Під час обшуку у затриманої додатково вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російською спецслужбою.

Зрадниця планувала встановити вибухівку біля будівлі СБУ в Києві. Фото СБУ

Фігурантці повідомили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб); ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше на Житомирщині правоохоронці затримали двох російських агентів, які готувалися підірвати наряд поліції, що мав прибути за фейковим викликом. Для цього в орендованій квартирі вони встановили два саморобні вибухові пристрої — один був схований у м’якій іграшці, інший — підключений до мобільного телефону, камера якого знімала вхід до помешкання.

Фото СБУ

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