Сім місяців родина вірила у диво: на Харківщині поліг воїн з Київської області

В бою з російськими загарбниками загинув ще один захисник України. 6 лютого Таращанська громада Київської області провела в останню путь мужнього бійця — Олега Кондратка. Він ціною власного життя захищав рідну землю. Справжній патріот, добрий, справедливий, відповідальний, енергійний — так відгукуються про нього земляки, повідомляє міська рада.

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«Він мав твердий характер, був рішучим і сміливим, завжди відстоював свою думку та прагнув справедливості. Шкільні роки минули у стінах Северинівської школи. Олег любив спорт, а перемоги в змаганнях надавали йому впевненості та наполегливості. Після школи чоловік вирішив здобути професію автомеханіка в транспортно-технологічному коледжі, а згодом проходив строкову службу в Збройних Силах України», — йдеться у повідомленні.

З початком повномасштабного вторгнення Олег не вагаючись став на захист Батьківщини. Сержант був призваний на військову службу 7 березня 2022 року. Його взяли до складу 3-ї окремої танкової Залізної бригади.

«Загинув боєць 1 липня 2024 року від рук ворога під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Першотравневе Харківської області», — повідомили земляки.

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Але тільки тепер вдалось забрати його тіло й повернути додому. Поховали військовослужбовця в рідному селі Северинівка. Йому навіки 26 років.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Луганщині загинув молодший сержант з Житомирщини 51-річний Сергій Осадчук.

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