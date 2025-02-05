Одружив синів, тішився онуками: в бою за Україну загинув 54-річний воїн з Хмельниччини

На вівтар свободи покладено ще одне життя — чоловіка, батька, дідуся, брата, який майже три роки тримав небо над Україною, щоб захистити найдорожчих. Мова йде про головного сержанта Сергія Мартинюка, який загинув 26 січня 2025 року, повідомляє Дунаєвецька громада:

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«Сергій був добрим та щирим, завжди готовим прийти на допомогу. Здобувши професію слюсаря та відслуживши в армії, створив щасливу родину з коханою Наталією. Бог благословив їх двома синочками. Життя набирало обертів — працював на комунальному підприємстві, в лісництві. Радів простим моментам — одружив синів, тішився онуками. Здавалося, попереду ще пів століття щастя…»

Проте все змінила клята війна. 20 квітня 2022 року Сергій Мартинюк став до лав захисників, сподіваючись вберегти синів. Та доля розпорядилася інакше — минулого року обидва сини також взяли до рук зброю.

«Майже три роки тримав небо над Україною. Пекельні дні на позиціях, контузії, поранення — ніщо не зламало його волі. За мужність у боях був відзначений нагородами», — повідомляють у громаді.

Свій останній бій воїн прийняв 26 січня 2025 року в районі населеного пункту Часів Яр, що на Донеччині. Сталось це під час скидання боєприпасів з БпЛА противника, внаслідок ураження уламками Сергій отримав поранення, несумісні з життям. Йому було лише 54…

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Раніше повідомлялося також про те, що в бою під Куп’янськом загинув 33-річний воїн з Прикарпаття.

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