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Події

Велика війна зробила з підприємця воїна: на Луганщині загинув молодший сержант з Житомирщини

20:35 6 лютого 2025
Сергій Осадчук

У скорботі схилили голови земляки, дізнавшись про загибель 51-річного бійця Сергія Осадчука. Він — уродженець Бистрика Житомирської області. Там зростав, закінчував школу. Після цього відслужив строкову службу в армії. Одружившись, переїхав до Бердичева, де працював у виправній колонії № 70, повідомляють у міській раді:

«Через якийсь час чоловік повернувся до рідного села. Їздив на роботу до Житомира, а згодом відкрив свій невеличкий бізнес».

Але велика війна зробила з підприємця воїна. Він служив водієм взводу матеріального забезпечення у 66-й окремій механізованій бригаді ім. князя Мстислава Хороброго.

Сергій Осадчук гідно ніс військову службу, додають у мерії.

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«Він мав авторитет серед командирів та побратимів, поставлені завдання виконував чітко та якісно».

Свій останній бій молодший сержант прийняв 2 лютого. Сталося це у Сватівському районі Луганської області.

Поховали героя зі всіма військовими почестями на малій Батьківщині — у селі Бистрик.

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Раніше повідомлялося, що на Полтавщині поховали бійця Станіслава Значка, який раніше безвісти зник в бою на Харківщині.

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