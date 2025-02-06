Велика війна зробила з підприємця воїна: на Луганщині загинув молодший сержант з Житомирщини
У скорботі схилили голови земляки, дізнавшись про загибель 51-річного бійця Сергія Осадчука. Він — уродженець Бистрика Житомирської області. Там зростав, закінчував школу. Після цього відслужив строкову службу в армії. Одружившись, переїхав до Бердичева, де працював у виправній колонії № 70, повідомляють у міській раді:
«Через якийсь час чоловік повернувся до рідного села. Їздив на роботу до Житомира, а згодом відкрив свій невеличкий бізнес».
Але велика війна зробила з підприємця воїна. Він служив водієм взводу матеріального забезпечення у 66-й окремій механізованій бригаді ім. князя Мстислава Хороброго.
Сергій Осадчук гідно ніс військову службу, додають у мерії.
«Він мав авторитет серед командирів та побратимів, поставлені завдання виконував чітко та якісно».
Свій останній бій молодший сержант прийняв 2 лютого. Сталося це у Сватівському районі Луганської області.
Поховали героя зі всіма військовими почестями на малій Батьківщині — у селі Бистрик.
Раніше повідомлялося, що на Полтавщині поховали бійця Станіслава Значка, який раніше безвісти зник в бою на Харківщині.
107
Читайте також: Він не чекав повістки — пішов добровольцем: в бою під Куп’янськом загинув 33-річний воїн з Прикарпаття
Читайте нас у Facebook