Слава французького письменника Олександра Дюма, який був віртуозним кухарем, збирав рецепти, сам придумував страви і навіть створив «Великий кулінарний словник», була неймовірною. Його романи «Три мушкетери» та «Граф Монте-Крісто» були перекладені на багато мов світу. Якось завітавши до одного невеликого міста, Дюма вирішив зайти до книгарні. Напередодні дізнавшись про візит знаменитого письменника, люб'язний книготорговець вирішив зробити йому приємне і усі полиці заставив його книгами. Завітавши до книгарні, письменник був шокований.

ВІДЕО ДНЯ

- А де ж книжки інших авторів? — запитав він власника магазину.

- Інші? — розгубився продавець. - Інші продано…

Історичний пригодницький роман «Три мушкетери» вперше було опубліковано у вигляді газетного серіалу в 1844 році. Він став справжньою сенсацією у Франції. Люди шикувалися в довгі черги за кожним новим номером щоденної паризької газети Le Siècle, де вперше було опубліковано роман.

РЕКЛАМА

І крізь віки роман «Три мушкетери» читається з великим інтересом. За мотивами роману створені фільми, театральні постановки, відеоігри…

Роман «Три мушкетери» став джерелом натхнення і для українських фарфористів.

У інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця історії українського фарфору, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про набір шахів «Три мушкетери», створений митцями Ігорем та Наталією Зябловими.

РЕКЛАМА

«Спочатку назва роману була «Атос, Портос і Араміс»

- «Три мушкетери» — один із улюблених творів багатьох людей різних поколінь, — розповідає Людмила Карпінська-Романюк. — В ньому розповідається про численні пригоди Д'Артаньяна, який вирушає до Парижа, щоб приєднатися до мушкетерів, королівської гвардії. Всі ми добре знаємо сюжет роману, який надихав та надихає митців на створення витворів мистецтва. Та не менш цікава його історія популярності. Як вже зазначалось, вперше роман був опублікований у вигляді серіалу у популярній французькій щоденній газеті. Спочатку його назва була «Атос, Портос і Араміс». Згодом один із журналістів подав ідею автору змінити назву на «Три мушкетери».

— Кажуть, що Дюма, який мав гарне почуття гумору, відповів: «Я згоден. Враховуючи те, що мушкетерів у романі четверо, назва є досить абсурдною, а отже забезпечить успіх книги». Насправді, воно було і так, і ні, адже Д'Артаньян стає мушкетером у романі дещо пізніше… Газета Le Siècle робила на цю серіальну публікацію високу ставку, адже у той же час у інших французькому медіа серіально публікувалися романи інших авторів.

- Конкуренція була дійсно великою! Щоб мотивувати читачів купувати новий випуск газети, розповідь переривалась на найцікавішому моменті. Успіх роману Олександра Дюма перевершив усі очікування. Його читали всі й усюди. Сучасники Дюма навіть жартували про те, що, якщо десь на безлюдному острові є новий «Робінзон», поза сумнівами, й він читає десь під пальмою «Трьох мушкетерів»

«Висота пішаків у порцеляновому шаховому наборі — 10,5 сантиметрів, висота королівських осіб — 14 сантиметрів»

- Популярність «Трьох мушкетерів» біла вражаючою, — продовжує Людмила Карпінська-Романюк. — Тож Олександр Дюма написав продовження. Це були відомі романи «Через двадцять років» і «Віконт де Бражелон, або Десять років по тому». В Україні роман «Три мушкетери» був і є теж дуже популярним. Його із захопленням читають представники усіх поколінь. Адже світ пригод цікавий усім. Українських митців Ігоря та Наталію Зяблових він надихнув на створення набору шахів «Три мушкетери». Сталося це у 1980 році. На шаховій дошці мушкетери виступають проти гвардійців кардинала.

І. Зяблов, Н. Зяблова. Шахи «Три мушкетери». Городницький ФЗ. 1980

— Яка ж висота фігур?

— Висота пішаків у порцеляновому шаховому наборі «Три мушкетери» — 10,5 сантиметрів, висота королівських осіб — 14 сантиметрів.

І. Зяблов, Н. Зяблова. Пішаки-мушкетери з набору шахів «Три мушкетери». Городницький ФЗ. 1980

І. Зяблов, Н. Зяблова. Пішак-гвардієць кардиналу з набору шахів «Три мушкетери». Городницький ФЗ. 1980

«Шахи „Три мушкетери“ зберігаються у музеї історичної спадщини та виробів Городницького фарфорового заводу»

— Які образи втілені митцями?

- Тут і король Людовик Справедливий, і королева Анна Австрійська, і герцог Бекінгем, і Д’Артаньян, і кардинал Рішельє, і Міледі… Цікаво у деталях розглядати кожну шахову фігуру. Ось Рішельє стоїть у мантії кардинала, цей сан він отримав у 1622 році. А от лиходійка-спокусниця, шпигунка кардинала Рішельє, у минулому дружина Атоса, Міледі в декольтованій сукні та капелюшку. У романі Міледі описана як красива білявка. У діалозі д'Артаньяна з Атосом даються її прикмети: «світлі, на диво світлі блакитні очі з чорними бровами і віями», вказується, що вона «високого зросту, добре складена». На лівому плечі Міледі мала тавро — це була квітка лілії, ніби напівстерта за допомогою різних притирань.

І. Зяблов, Н. Зяблова. Кардинал Рішельє та Міледі з набору шахів «Три мушкетери». Городницький ФЗ. 1980

Зовсім інша краса у Королеви білих — ніжна, зворушлива. Анна Австрійська справді вважалася першою красунею Європи свого часу. Олександр Дюма описував у романі її витончену красу та чарівність. Її біле плаття розписане золотом та декороване ажурними мереживами.

І. Зяблов, Н. Зяблова. Королева Анна Австрійська та король Людовик Справедливий з набору шахів «Три мушкетери». Городницький ФЗ. 1980

— Що відомо про митців, які створили цю роботу?

— Художник Ігор Зяблов з 1980 по 1985 рік працював на Городницькому фарфоровому заводі. Він був дуже різнобічною, веселою та товариською людиною. Туреччина, Греція, Італія та Франція — за його плечима залишилися тисячі миль подорожей. Дружина Ігоря Наталія Зяблова — теж відома художниця, у співавторстві з нею Ігор створив чимало унікальних робіт.



— Де сьогодні можна побачити шахи Зяблових «Три мушкетери»?

- У Музеї історичної спадщини та виробів Городницького фарфорового заводу. Також такі набори є і у приватних колекціях. Думаю, Дюма був би у захваті від порцелянових шахів «Три мушкетери» Ігоря та Наталії Зяблових. Фарфорові шахи цінуються у всьому світі. Здавна вони вважаються розкішним подарунком — особливо для поціновувачів гри у шахи та краси порцеляни.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з дослідницею історії українського фарфору Людмилою Карпінською-Романюк про те, що фарфорові Проня та Голохвастов є мрією багатьох колекціонерів.

До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!

Фото у заголовку І. Зяблов, Н. Зяблова. Шахи «Три мушкетери». Городницький ФЗ. 1980

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

22

Читайте нас у Facebook