Україна під владою антициклону «Ельвіра»: холодно та вітряно

В Україні, де нещодавно похолодало, у найближчі дві доби погодні умови на більшій частині Східної Європи визначатиме малорухливий холодний антициклон «Elvira». Україна опиниться на його південній периферії з переважаючими східними вітрами. В умовах високого тиску опадів по всій території не передбачається, а температурний фон виявиться трохи нижчим за норму. Такий прогноз дає кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

ВІДЕО ДНЯ

Субота, 8 лютого:

У західних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний, 5−10 м/с, на Закарпатті змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі становитиме −2…−7°С, вдень −2…+3°С; у Карпатах вночі −7…−12°С, вдень 0…-5°С. У північних регіонах країни опадів не передбачається. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 3−8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах −5…−10°С, вдень −4…+1°С;

У центральній частині України прогнозується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах −4…−9°С, вдень −3…+2°С. У південних областях та Криму погода очікується малохмарна, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний, 7 — 12 м/с, удень у Приазов'ї та Криму місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах 0…-5°С, вдень 0…+5°С. У східних областях очікується суха та прохолодна погода. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі становитиме −7…−12°С, вдень −1…−6°С.

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Неділя, 9 лютого:

У західних областях України утримається погода без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний, 5−10 м/с, на Закарпатті змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі становитиме −2…−7°С, вдень −2…+3°С; у Карпатах вночі −6…−11°С, вдень −1…+4°С. У північній частині країни прогнозується малохмарна погода, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 3−8 м/с. Температура повітря вночі очікується в діапазоні −5…−10°С, вдень −3…+2°С.

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У центральних регіонах очікується малохмарна погода, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі прогнозується в межах −3…−8°С, вдень −2…+3°С. У південній частині країни та Криму прогнозується суха та малохмарна погода. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с, вдень у Приазов'ї та Криму місцями пориви, 15 — 17 м/с. Температура повітря вночі очікується в діапазоні −1…−6°С, вдень −1…+4°С. У східних областях утримається прохолодна погода, без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі −6…−11°С, вдень −1…−6°С.

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