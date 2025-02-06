Можливі сонячні прояснення: синоптикиня розповіла про погоду на найближчі дні лютого

Як і обіцяли синоптики, після доволі теплого січня лютий розпочався з невеликих морозів. Найближчими днями в Україні очікується суха повітряна маса з високим атмосферним тиском, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

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«Скільки бачить синоптичне око — у нас буде погода антициклонального характеру. Іншими словами, найближчими днями в Україні очікується суха повітряна маса з високим атмосферним тиском. І навіть можливі сонячні прояснення!» — зазначає вона.

Вночі стовпчики термометрів можуть опускатися до помірного морозу. В більшості областей очікується −3…−9 градусів.

Вдень температура повітря підвищуватиметься до −3…+2. Проте на сході вдень все ж буде холодніше, очікується −1…−4 градуси.

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Вітер в Україні буде переважно північно-східним, помірним, часом рвучким. На дорогах очікується ожеледиця.

У Києві 7 лютого опади малоймовірні. На дорогах подекуди ожеледиця. Вночі −3…−5 градусів, вдень близько нуля.

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Надалі в Україні буде сухо та холодно.

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Нагадаємо, за прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, протягом найближчих днів в Україні буде поступове знижуватись температурний фон. Похолодання супроводжуватиметься періодичним випаданням снігу та мокрого снігу, на півдні країни місцями з дощем. Низькі температури прогнозуються у Карпатах, а найтепліше традиційно буде у Криму, Приазов'ї та на Одещині.

Фото: https://www.facebook.com/tala.didenko

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