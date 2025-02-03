Будити не довелося: яку весну «пророкував» харківський бабак Тимко

Рік тому бабак Тимко III віщував, що починаючи з 2 лютого, треба відраховувати шість тижнів і тоді настане весна.

А цього року, як повідомляють в Харківського національного університету імені Каразіна, на біостанції якого мешкає Тимко, бабак прокинувся і не побачив свою тінь.

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Це означає, що весна буде ранньою.

Віщування байбака розшифрував завідувач біостанції Каразінського університету Володимир Грубник: «Цього року весна нікуди не виходила. Вона в нас є і буде, але ще можуть бути невеличкі морози, і сніжок може вкрити землю».

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В інституті наголошують, що цього року тепла зима дуже позначилася на бабаках — тварини вже прокинулись. Втім, спали вони погано не лише через погоду, але й обстріли. Адже станція знаходиться не так далеко від зони бойових дій.

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Тимко ІІІ теж не спав і свій прогноз зробив у рідній доміці — в біологічному степовому стаціонарі у Великобурлуцькій громаді Куп’янського району Харківщини. У 2022 році бабак разом з іншими тваринами, що мешкають на станції, опинився в окупації. Тварини вижили лише завдяки своїм доглядачам.

Власне, похолодання в Україну прийшло майже одразу після прогнозу «народного синоптика» Тимка щодо ранньої весни у 2025 році. Цього тижня очікуються нічні морози, особливо в Карпатах, та сніг.

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Фото V.N. Karazin Kharkiv National University

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