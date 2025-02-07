Овнам — «Туз Жезлів» та заряд енергії, Дівам — «Шістка Жезлів» та тріумф: Таро-прогноз на суботу, 8 лютого

Фахівці з гадання на картах Таро склали прогноз на суботу, 8 лютого 2025 року. Карти віщують день, який принесе полегшення, можливість відпочинку та відновлення сил, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Козеріг — Імператриця

Козерогам варто приділити увагу родині, близьким та своєму внутрішньому світу. Цей день також можна присвятити турботі про своє тіло.

Водолій — Лицар Мечів

Водолії можуть відчути бажання швидко розібратися з якоюсь ситуацією або виявити ініціативу. Їм слід пам'ятати, що поспішні рішення можуть призвести до конфліктів.

Риби — Трійка Кубків

На Риб чекає день радості, спілкування та приємних зустрічей. Це чудовий час, щоб провести його з друзями, сім'єю або просто в хорошій компанії.

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Овен — Туз Жезлів

На Овнів чекає на великий заряд енергії. Цей день ідеально підходить для нових починань, творчих ідей та рішучих кроків. Для них головне — не втрачати ентузіазм і не відкладати задумане потім.

Телець — Дев'ятка Кубків

Тельців чекає день задоволення, комфорту та відчуття внутрішнього задоволення. Це гарний час, щоб приділити увагу собі та дозволити собі розслабитися.

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Близнюки — Колесо Фортуни

На Близнюків чекає непередбачуваний день, коли зміни можуть статися раптово. Їм важливо бути готовими до будь-якого розвитку подій.

Рак — Четвірка Мечів

Ракам потрібно взяти паузу і дозволити собі перепочинок, тому що їх організм і розум потребують відпочинку. Цей день ідеальний для спокійного проведення часу.

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Лев — Десятка Пентаклею

На Левів чекає на день стабільності, благополуччя та сімейного затишку. Вони можуть провести час із сім'єю та насолодитися домашнім затишком.

Діва — Шістка Жезлів

На Дів чекає день тріумфу. Вони досягнуть успіху, визнання і можуть отримати заслужену похвалу та підтримку оточуючих.

Терези — Двійка Пентаклей

На Терезів чекає день, наповнений динамікою та необхідністю балансувати між різними справами. Можливо, їм доведеться шукати компроміс у непростій ситуації.

Скорпіон — Маг

Скорпіони матимуть все необхідне для того, щоби реалізувати задумане. Їм треба вірити в себе та свої здібності.

Стрілець — Вісімка Жезлів

Стрільців чекає насичений день, повний подій та динаміки. Для них головне — не гаяти часу на роздуми, а діяти рішуче.

Раніше астролог Людмила Булгакова спеціально для «ФАКТІВ» склала гороскоп на лютий 2025 року для всіх знаків Зодіаку.

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