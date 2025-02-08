Дрони атакували чотири регіони росії: що було ціллю
У ніч на 8 лютого дрони атакували чотири регіони РФ. У двох із них ціллю стали нафтопереробні станції.
Про це повідомляють ворожі Telegram-канали.
Так, дрони атакували нафтоперекачувальну станцію в передмісті Чортково Ростовської області.
«Пошкоджено адміністративно-побутові будівлі підприємства. Евакуйовано 6 працівників. На місце аварії прибули чергові служби», — йдеться в повідомленні.
Крім того, БПЛА завдали удару по нафтоперегінній станції в Кумилженському районі Волгоградської області.
За даними Telegram-каналу, нібито пожежі внаслідок падіння уламків не виникло і пошкоджень житлових об'єктів та постраждалих нібито теж немає.
Також за даними росыйських ЗМІ, вибухи прогриміли вночі в Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю і в Ростові-на-Дону.
Місцві ЗМІ пишуть про удар по багатоповерхівці.
Радник мера Маріуполя Петро Андрюшенко показав карту руху БПЛА 8 лютого.
Зазначимо, що Сили оборони України постійно атакують НПЗ і нафтопереробні станції в росії. Наприклад, 29 січня безпілотники атакували нафтоперекачувальну станцію «Андреаполь». Вона є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2. Після цього, як повідомляє Bloomberg, через атаку перекачування нафти через російський балтійський порт Усть-Луга призупинилося.
Також варто згадати про нещодавній масовий приліт українських дронів по півдню рф, під час якого зокрема було уражено аеродром у приморсько-ахтарську.38
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