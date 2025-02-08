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Дрони атакували чотири регіони росії: що було ціллю

9:30 8 лютого 2025
Ударний дрон літакового типу

У ніч на 8 лютого дрони атакували чотири регіони РФ. У двох із них ціллю стали нафтопереробні станції.

Про це повідомляють ворожі Telegram-канали.

Так, дрони атакували нафтоперекачувальну станцію в передмісті Чортково Ростовської області.

«Пошкоджено адміністративно-побутові будівлі підприємства. Евакуйовано 6 працівників. На місце аварії прибули чергові служби», — йдеться в повідомленні.

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Крім того, БПЛА завдали удару по нафтоперегінній станції в Кумилженському районі Волгоградської області.

За даними Telegram-каналу, нібито пожежі внаслідок падіння уламків не виникло і пошкоджень житлових об'єктів та постраждалих нібито теж немає.

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Також за даними росыйських ЗМІ, вибухи прогриміли вночі в Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю і в Ростові-на-Дону.

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Місцві ЗМІ пишуть про удар по багатоповерхівці.

 


Фото начебто після удару БПЛА

Радник мера Маріуполя Петро Андрюшенко показав карту руху БПЛА 8 лютого.

Зазначимо, що Сили оборони України постійно атакують НПЗ і нафтопереробні станції в росії. Наприклад, 29 січня безпілотники атакували нафтоперекачувальну станцію «Андреаполь». Вона є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2. Після цього, як повідомляє Bloomberg, через атаку перекачування нафти через російський балтійський порт Усть-Луга призупинилося.

Також варто згадати про нещодавній масовий приліт українських дронів по півдню рф, під час якого зокрема було уражено аеродром у приморсько-ахтарську.

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