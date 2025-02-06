Безсонна ніч на росії: у кількох містах зафіксовано приліт дронів, уражено аеродром у приморсько-ахтарську

В ніч на 6 лютого українські військові знову нагадали загарбникам, що у гру «нічна атака безпілотників» можна грати вдвох. Зокрема, у ростовській області рф минулої ночі вкотр е пролунали вибухи в районі кількох міст.

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Про це пишуть російські Telegram-канали.

Так, в ростовських пабліках розповідають, що вибухи було чути в районі самого Ростова, а також у Таганрозі, Батайську, Азові, Кам'янськ-Шахтинському та в М’ясниковському районі.

Карти прильоту «добрих безпілотників» публікує радник мера Маріуполя Петро Андющенко.

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Маршрут БПЛА вночі 6 лютого

Як видно по карті, удару було завдано по різних цілях

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Гучно було у Таганрозі та у Кам’янськ-Шахтинському

«Ростовська область. Вночі було атаковано „все збили“ у Таганрозі, Донецьку (Ростовська обл) Міллеровському, Кам’янському, Міллеровському та Чортківському районах», — коментує він повідомлення російкої «влади».

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При цьому український чиновник відзначає, що офіційний Ростов наголошує на 8 БПЛА, хоча місцеві повідомляли про щонйменше 11 вибухів

Ще ввечері напередодні ростовські моніторингові канали писали про загрозу повітряної атаки, зокрема по Ростову, Азову і Батайську.

Вибух у Батайську (рф)

Потім до переліку міст, для яких оголошено про загрозу ударів із застосуванням БПЛА, додався також Кам'янськ-Шахтинський. Заявлялося про «ракетну небезпеку» також для Міллерово.

А «вишенькою на тортику» стало вдале влучання по військового аеродрому «Приморсько-Ахтарський», з подальшою пожежею на його території складу, де зберігалися смертоносні дрони типу «шахед». Офіційна Кубань наголошує на 19 збитих БПЛА: 13 — над Азовським морем, шість — над Кубанню,

Крім того, в Генштабі повідомили, що ворог зазнав значних втрат на полі бою: знищено 9 танків, більше півсотні артилерійських систем на більше тисячі російських військових-вбивць.

Відзначимо, що агресор цієї ночі теж завдавав ударів по Україні, проте його мішенями були об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема найбільший ринок Харкова.

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