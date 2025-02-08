«Знизу постукали»: Потап напідпитку розважав росіян, а потім оголосив «кастинг» до свого колективу

Репер і менеджер Потап продовжує робити впевнені кроки до того, щоб навіть сама згадка про нього визивала злість у українців. Так, після самолюбування на пляжі в Мексиці, куди він поїхав замість Покровська чи Часового Яру, колишній улюбленець українців продовжує «пробивати» дно своїми вчинками.

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Все в тій же Мексиці артист, вочевидь, вирішив «підзаробити» у якомусь сумнівному закладі, де було багато росіян — про це свідчить той факт, що Олексій звертався до публіки російською і виконував пісні мовою ворога.

Його «вихиляння» зняли глядачі, з якими він загравав зі сцени.

Серед виконаних Потапом пісень була його з Настею «Чумачечная» весна, яка у новому виконанні стала просто пародією на саму себе.

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Крім того, все з тією ж безголосою співачкою Потап замахнувся навіть на хіт самої Софії Ротару.

Тому не дивно, що глядачі стали ледь не відкрито висловлювати своє несприйняття такої «творчості».

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В завершення свого «туру» Потап вирішив, що як для «Славіка Балагана» йому замало одного «дивакуватого» помічника, і заявив про пошук мексиканських талантів.

Які у нього наміри щодо цих людей, не зовсім зрозуміло — але явно не повезти на фронт в Україну. На жаль.

В той же час дружина вже явно колишнього українського репера Настя Каменських, нагадаємо, повернулася до мережі і гостро реагує на обстріли рідної України.

Фото instagram.com/realpotap

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