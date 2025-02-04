Поки Каменських «копає окопи»: Потап показав, як розважається у Мексиці та Іспанії

Поки співачка Настя Каменських болісно реагує на трагедії через російські обстріли України, її коханий Потап, схоже, вирішив вдавати, що війни не існує.

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В дописах у соціальній мережі він зовсім не реагує на перебіг подій в рідній країні, показуючи «солодке життя ухилянта» за кордоном.



Зокрема, в одному з дописів він показав, як провів час у Мексиці, в іншому — як святкував пів року з моменту відкриття офісу в Барселоні.

«Так приємно поєднувати приємне з бізнесом, концерти з роботою, переговори з пляжем. Я називаю це балансом між роботою і відпочинком. Сподіваюся все встигнути! Viva México!» — зазначив утікач.

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У Потапа знайшлося багато слів для того, щоб похвалити «творчих жителів Барселони» і те, як зручно все влаштовано у цьому місті. На жаль, він і словом не обмовився про жителів Одеси, Харкова чи Запоріжжя, як постійно перебувають під обстрілами, і яким би не завадила допомога від українського музиканта.

Схоже, Потап все більше віддаляється від реального життя українців, і навіть не помічає цього.

Дійшло до того, що читачі блогу стали його запитувати, де зараз Настя Каменських, і самі відповідати на питання із сумним сарказмом: скоріше за все, дружина Потапа зайнята тим, що найбільше потрібне країні, адже ворог вже на підступах до Дніпропетровщини.

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Втім «Славік Балаган» з впертістю нарциса говорить тільки про себе та свої «клопоти». Чим ще дужче зменшує коло своїх прихильників.

Нагадаємо, нещодавно українці запропонували позбавити Потапа громадянства через його «ігрища в кальмара» у Барселоні.

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