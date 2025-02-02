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Шоу-бізнес

Поки Потап заграє з росіянами: Каменських повернулась у соцмережу і відреагувала на обстріл Полтави

10:51 2 лютого 2025
Виступ співачки

Популярний до війни репер і менеджер Потап продовжує страждати «роздвоєнням особистості», анонсуючи концерти з самим собою і даючи анонси до них російською мовою — певно, сподівається «затягти» на шоу «візитерів» з рф.

В той же час його дружина Анастасія Каменських (яка, на думку деяких людей, стала трохи схожою на нардепку Безуглу) відпрацювала вчора концерт у Варшаві і повернулась в соціальну мережу Інстаграм.

Про це Настя написала у новому дописі.

Скрін повідомлення у Мережі

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На відміну від Потапа, Каменських живе не в «задзеркаллі», а у реальному світі, тому не змогла не відреагувати на звірства росіян. В пості вона написала, що вчорашні атаки ворога протягом ночі забрали життя щонайменше трьох людей (на той момент), а ще близько десяти осіб постраждали.

Звичайно, Настя не стала писати щось на кшталт «Льоша, досить бути клоуном, повертайся додому, не загравай з росіянами», але її чоловік, як розумна людина, має це і так зрозуміти.

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Нагадаємо, що раніше Потапа за його «дивну» позицію щодо війни навіть пропонували позбавити громадянства.

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