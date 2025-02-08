Ніяких бутербродів на сніданок: супермаркети змінили ціни на варену ковбасу та сир

В Україні знов зросли ціни на деякі продукти. Роздрібні мережі уважно слідкують за тим, як змінюється вартість продуктів харчування, і в залежності від цього формують свою нову цінову політику.

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І зараз під увагу ритейлу попали популярні продукти, які багато українців вживають ледь не щоранку на сніданок, готуючи бутерброди — варена ковбаса і сир. Такий висновок напрошується після публікації сайтом Minfin результатів моніторингу продуктових поличок.

Згідно з результатами моніторингу, ціни на більшість популярних видів вареної ковбаси зросли.

І хоч середня ціна на лікарську ковбасу «Алан» знизилася з 423,13 до 415,02 гривень за кілограм, в мережі «Ашан» ця ковбаса показала невелике зростання — з 341,15 до 344,90 гривень за кілограм.

Найбільше подорожчала лікарська ковбаса «Глобино» — з 294,42 до 319,00 гривень за кілограм.

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Щодо другого компонента ранкових бутербродів, твердого сиру, то тут також спостерігається зростання.

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Популярний голландський сир «Звенигора» у кілограмовому фасуванні трохи подешевшав — з 530,63 до 520,19 гривень за кілограм. При цьому його фасування по 285 грамів знизилося в ціні — з 154,42 до 139,00 гривень. Традиційний сир «Комо» (50%) показав помітне зростання ціни — з 453,48 до 508,33 гривні за кілограм.

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Водночас можна сподіватися, що у недалекому майбутньому ціни на сири будуть суттєво знижуватися. Адже, як стверджує провідний аналітик ІНФАГРО Максим Фастєєв, після зими можна очікувати здешевлення певних категорій молочної продукції.

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