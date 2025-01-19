42.05 / 42.66 43.33 / 44.07
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Черговий удар по гаманцях україїнців: за які продукти доведеться переплачувати

17:47 19 січня 2025
Сметана

Продукти в Україні, як і попереджали експерти, продовжують зростати в ціні.

Такий висновок можна зробити з моніторингу цін на продукти, який проводить портал «Мінфін».

І найбільш активно при цьому дорожчає «молочка». Зокрема, зросли ціни на сметану, вершки та кефір.

Так, любителям борщику зі сметаною доведеться витратити на задоволення у порівнянні з груднем на гривню більше.

РЕКЛАМА

Дорожче обійдеться сніданок чи обід і гурманам, які призвичаїлись до кави з вершками — їм доведеться віддати за вершки теж ледь на гривню більше.

РЕКЛАМА

Зріс у ціні і більш «демократичний» кефір — в середньому до 58 грн. Однак у деяких рітейл-мережах його ціна «перестибнула» позначку у 60 грн і складає 61,20 грн.

РЕКЛАМА

Звичайно, душу споживачів «гріє» падіння цін на яйця, але, на жаль, це явище тимчасове, і до Великодня ними запастися не вийде.

182

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Аура жінки

Впораються з викликами 2025 року: названо 6 знаків зодіаку з найсильнішою аурою

Люди, фото з відкритих джерел

Чекає справжній тріумф: до яких знаків зодіаку Фортуна скоро повернеться обличчям

Алла Пугачова та Ігор Ніколаєв

Не тільки добре грав на клавішних: колишній чоловік Алли Пугачової розповів, чим привернув до себе її увагу Ігор Ніколаєв

Миша Романова, фото https://www.instagram.com/p/C3iT9MRszvv/?img

Серце вільне: колишня учасниця «ВІА Гра» повідомила про розставання з радником Зеленського

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту