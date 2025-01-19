Черговий удар по гаманцях україїнців: за які продукти доведеться переплачувати
Продукти в Україні, як і попереджали експерти, продовжують зростати в ціні.
Такий висновок можна зробити з моніторингу цін на продукти, який проводить портал «Мінфін».
І найбільш активно при цьому дорожчає «молочка». Зокрема, зросли ціни на сметану, вершки та кефір.
Так, любителям борщику зі сметаною доведеться витратити на задоволення у порівнянні з груднем на гривню більше.
Дорожче обійдеться сніданок чи обід і гурманам, які призвичаїлись до кави з вершками — їм доведеться віддати за вершки теж ледь на гривню більше.
Зріс у ціні і більш «демократичний» кефір — в середньому до 58 грн. Однак у деяких рітейл-мережах його ціна «перестибнула» позначку у 60 грн і складає 61,20 грн.
Звичайно, душу споживачів «гріє» падіння цін на яйця, але, на жаль, це явище тимчасове, і до Великодня ними запастися не вийде.182
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