Черговий удар по гаманцях україїнців: за які продукти доведеться переплачувати

Продукти в Україні, як і попереджали експерти, продовжують зростати в ціні.

Такий висновок можна зробити з моніторингу цін на продукти, який проводить портал «Мінфін».

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І найбільш активно при цьому дорожчає «молочка». Зокрема, зросли ціни на сметану, вершки та кефір.

Так, любителям борщику зі сметаною доведеться витратити на задоволення у порівнянні з груднем на гривню більше.

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Дорожче обійдеться сніданок чи обід і гурманам, які призвичаїлись до кави з вершками — їм доведеться віддати за вершки теж ледь на гривню більше.

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Зріс у ціні і більш «демократичний» кефір — в середньому до 58 грн. Однак у деяких рітейл-мережах його ціна «перестибнула» позначку у 60 грн і складає 61,20 грн.

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Звичайно, душу споживачів «гріє» падіння цін на яйця, але, на жаль, це явище тимчасове, і до Великодня ними запастися не вийде.

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