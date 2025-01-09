Ціна підуть на спад: аналітик порадував прогнозом по одній з груп товарів

В той час як частина експертів лякає українці тотальним зростанням цін на продукти, в одній з продуктових груп можна сподіватися на зменшення вартості продукції.



Таким прогнозом поділився в ефірі «Українського Радіо» провідний аналітик ІНФАГРО Максим Фастєєв.



І це не може не радувати, адже ціна на масло, за його словами, зросла в Україні протягом року в середньому на 30%.

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«Ціна на масло зросла протягом року на 30%, це дуже високий показник», — констатує фахівець.

Також Фастєєв пояснює причини здорожчання.

По-перше, це попит на молочні продукти загалом у світі, насамперед на молочні жири, тобто масло. Ціни в Європі на масло та сири дуже високі, а ми зараз підв’язані під цей ринок і плануємо в майбутньому бути його частиною.

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По-друге, липнева спека минулого літа заподіяла шкоди всьому агросектору України. Через це маємо рекордні ціни не лише на молоко, а й на овочі, фрукти та інші сільгоспкультури. Спека дуже стресово вплинула на корів, що зменшило пропозицію сирого молока, з якого далі виготовляють продукти переробки.

По-третє, є загальноукраїнська історія здорожчання собівартості, яка провокує експорт, а це девальвація гривні. Такі головні чинники сприяли стрімкому зростанню цін у магазинах.

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Прогнозується, що найближчими тижнями ціни на полицях магазинів продовжать зростати.

«Загалом здорожчання на 30−40% по сировині ми будемо спостерігати в ритейлі до кінця зими», — вважає експерт.

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Але вже зараз, стверджує він, видно підстави, що світові ціни охололи з перспективою зниження, відповідно, експорт стане менш цікавим, а сезонне виробництво сирого молока зростатиме в Європі, зокрема і в Україні, що сприятиме зниженню ціни на сировину.

За словами аналітика, здешевлення молочної продукції слід очікувати після зими.

«Гадаю, навесні ми побачимо зниження цін на певні молочні категорії. Тобто перспективи у нас кращі, ніж ми прогнозували у серпні-вересні 2024 року», — прогнозує Максим Фастєєв.

Нагадаємо, що перед Новим роком в Україні «несподівано» впали ціни на картоплю. Але тоді йшлося лише про оптову торгівлю, а цінники в магазинах практично не знизилися.

Фото Pixabay

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