Ці вихідні багатьом знакам зодіаку, за прогнозом астрологів, могли принести особливі сюрпризи. Для когось події можуть розвиватися не так, як очікувалося.

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Астрологи закликають представників зодіакального кола бути гнучкими та знайти внутрішній баланс, щоб ухвалити правильні рішення у складних ситуаціях. Про це йдеться у гороскопі на 9 лютого на сайті slovofraza.

Овен — П'ятірка Кубків

Овнам доведеться змиритися з певними втратами. Розчарування можуть затьмарити ваш настрій. Але постарайтеся не зациклюватись на тому, що вже не змінити. Спрямуйте свою енергію у творче русло і у вас все вийде.

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Телець — П'ятірка Денаріїв

Тельці можуть відчути нестачу чогось важливого. Можливо, ви маєте фінансові труднощі або страх перед майбутнім. Не бійтеся змін, вони неминучі. Просіть про допомогу та шукайте альтернативні шляхи вирішення проблем.

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Близнюки — Імператриця

Близнюки мають день творчого піднесення. Це чудовий час для турботи про себе, свій будинок. Можливим є початок важливого проєкту, який принесе стабільність.

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Рак — П'ятірка Мечів

Раки мають день напружених ситуацій та конфліктів. Можливо, вам доведеться зіткнутися з нечесністю чи маніпуляціями. Перегляньте свою стратегію і не бійтеся змінити тактику, якщо це допоможе вам у майбутньому.

Лев — Палац Мечів

У Левів особливо активний день, ви досягнете успіху. Ваше прагнення до знань та готовність до нових викликів допоможуть на шляху до мети. Це чудовий день для планування майбутнього та прийняття важливих рішень.

Діва — Паж Денаріїв

Дівам день принесе нові можливості, особливо у сфері роботи, фінансів чи здоров'я. Також день сприятливий для початку нових проєктів, пов'язаних із матеріальною сферою.

Терези — Дев'ятка Жезлів

У Терезів непростий день. Ви відчуєте втому від багатьох перешкод, з якими вам довелося зіткнутися. Ви близькі до перемоги, але фінальний ривок може вимагати додаткових зусиль. Не здавайтеся.

Скорпіон — Маг

Скорпіонам варто взяти ініціативу до своїх рук. Головне — діяти впевнено та рішуче. Це чудовий час для старту нових починань, просування ідей та самореалізації.

Стрілець — Паж Мечів

Стрільцям день може принести несподівані новини чи інформацію, яка змусить подивитись на ситуацію під іншим кутом. Можливо, хтось спостерігає за вами чи перевіряє вас на міцність. Будьте готові до несподіваних питань та не приймайте поспішних рішень.

Козоріг — Вісімка Кубків

Козорогам може бути важко залишити позаду щось важливе, але треба рухатися вперед. Прислухайтеся до своєї інтуїції і не бійтеся змін — вони ведуть вас до чогось кращого.

Водолій — Шістка Мечів

У Водоліїв перехідний період. Можливо, ви залишаєте позаду складну ситуацію і рухаєтеся до спокійнішого етапу життя. Це гарний день для роздумів, прощання з минулим та пошуку нових можливостей.

Риби — Дама Денаріїв

Рибам день обіцяє стабільність, комфорт та матеріальний добробут. Вам варто задуматися про довгострокові перспективи — про фінансове планування чи турботу про своє здоров'я. Можлива зустріч із мудрою та доброю жінкою, яка надасть вам підтримку.

А що обіцяє Східний гороскоп на тиждень з 10 по 16 лютого, читайте на сайті «ФАКТІВ».

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