20 років разом: стало відомо, як Чарльз III та Камілла відзначать порцелянове весілля, і при чому тут Бекхеми та Італія

Поки принц Гаррі тільки роздумує, як налагодити стосунки з королівською родиною, всі його родичі зайняті підготовкою до важливої події — 20-тої річниці весілля короля і королеви Великобританії.

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Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.



Планується, що пара відзначатиме два десятиліття щасливого шлюбу у Римі, куди монарх приїде з дипломатичним візитом.

Чарльз III вирушить до Італії від імені Міністерства закордонних справ у справах Співдружності у квітні. Як повідомив The Mirror близький до королівської сім'ї інсайдер, ця поїздка «надасть фантастичну можливість королю та королеві представляти Велику Британію та відвідати деякі з неймовірних пам'яток одного з наших найближчих сусідів».

Вчора відбулася королівська вечеря, організована королем Чарльзом III та італійським послом у Великій Британії Ініго Ламбертіні. Захід, присвячений майбутньому візиту британського монарха до Італії та Ватикану, був присвячений розвитку дипломатичних відносин між країнами.

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«Король рветься у дорогу і неймовірно позитивно налаштований щодо планів на майбутнє», — розповіло згадане джерело.

Повідомляється, що успіх останнього туру в Австралію дуже надихнув Чарльза, адже за час подорожі, як розповів один із палацових чиновників, він «підняв собі настрій та одужав».

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«Зараз ми працюємо над повною програмою закордонних турів на рік, і це дуже високий показник для нас, щоб знати, що ми можемо мислити в цьому напрямі», — додав він.

Тому майбутня поїздка, швидше за все, виявиться не єдиною у графіку королівського подружжя.

Очікується, що тур до Італії буде багатим на події. Чарльз та Камілла візьмуть участь в аудієнції у Папи Римського у Ватикані, а потім відвідають низку заходів, спрямованих на зміцнення відносин між країнами після виходу Великобританії зі складу ЄС.

Однак у них, найімовірніше, знайдеться час, щоб як слід відсвяткувати свою річницю.

З нагоди майбутнього візиту вчора Кенсінгтонський палац організував вечерю, яку відвідали відомі представники обох держав, зазначають ЗМІ.

Серед запрошених були Девід та Вікторія Бекхем, Хелен Міррен (яка отримала «Оскар» за роль у фільмі «Королева», де вона зіграла Єлизавету II) та Донателла Версаче. Остання прийшла, зрозуміло, у сукні Versace, а Вікторія вибрала шовкову білу сукню з колекції свого бренду.

Після вечері Вікторія Бекхем подякувала королю і королеві за запрошення.

Зазначимо, що історія кохання Чарльза та Камілли почалася у 1970 році. Вперше вони зустрілися на матчі з поло, а потім близько двох років перебували у стосунках. Але у 1972-му принц Уельський пішов на службу до військово-морського флоту, і Камілла відновила роман з Ендрю Паркером Боулзом, за якого згодом вийшла заміж. Чарльз же одружився з леді Діаною в 1981 році, з якою розлучився через 15 років.

Проти Чарльза та Камілли був увесь світ, адже вони зруйнували життя Леді Ді, але попри критику, ці двоє були по-справжньому щасливі. У 2005 році Камілла та Чарльз нарешті одружилися. Весілля відбулося у Віндзорській ратуші 9 квітня, а серед гостей були Єлизавета II, принц Філіп та інші члени королівської сім'ї.

В той же час нагадаємо, у мережі розкритикували перший випуск кулінарного шоу Меган Маркл.

Фото: скриншот відео https://www.instagram.com/p/DF0BbEUNTDO/, https://news.sky.com/

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