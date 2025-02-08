«Ні рецептів, ні принца Гаррі». В Мережі розкритикували перший випуск кулінарного шоу Меган Маркл
Схоже, дружина принца Гаррі Меган Маркл вирішила всерйоз «закріпити» за собою репутацію «герцогині-невдахи», у якої всі починання закінчуються провалами.
На такі думки наштовхує реакція публіки на нове кулінарне шоу під назвою «Меган Маркл», пишуть зарубіжні ЗМІ.
За їх інформацією, перші глядачі взагалі не зрозуміли, навіщо дивитися це шоу: Меган не показала ні принца Гаррі, ні їхніх дітей Арчі та Лілібет. Крім того, рецептів як таких у шоу також не було.
«Меган не сказала ні слова в дусі „візьміть 200 грамів борошна“ або щось у цьому роді», «Це красивий посібник з прийому гостей і розваг, а не кулінарне шоу. Воно швидше про натхнення», «Чому б не спробувати приготувати таку пасту або такий-то десерт», — наводить видання відгуки глядачів.
Також публіка сподівалася, що шоу, виходячи з назви, буде присвячене саме Меган, яка хоче позиціонувати себе окремо від принца Гаррі. Тим більше, що в Netflix анонсували, що шоу буде поєднувати в собі «практичні поради та відверті бесіди з друзями, новими та старими».
І якщо Меган хотіла показати, що вона може бути цікавою глядачам і без Гаррі, то поки що їй це не вдається, вважають американці.
Фото dailymail.co.uk/134
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