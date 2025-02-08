«Ні рецептів, ні принца Гаррі». В Мережі розкритикували перший випуск кулінарного шоу Меган Маркл

Схоже, дружина принца Гаррі Меган Маркл вирішила всерйоз «закріпити» за собою репутацію «герцогині-невдахи», у якої всі починання закінчуються провалами.



На такі думки наштовхує реакція публіки на нове кулінарне шоу під назвою «Меган Маркл», пишуть зарубіжні ЗМІ.

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За їх інформацією, перші глядачі взагалі не зрозуміли, навіщо дивитися це шоу: Меган не показала ні принца Гаррі, ні їхніх дітей Арчі та Лілібет. Крім того, рецептів як таких у шоу також не було.

Меган хотіла показати, як вишукано приймати гостей

і явно прагнула довести американцям свої "королівські" манери

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«Меган не сказала ні слова в дусі „візьміть 200 грамів борошна“ або щось у цьому роді», «Це красивий посібник з прийому гостей і розваг, а не кулінарне шоу. Воно швидше про натхнення», «Чому б не спробувати приготувати таку пасту або такий-то десерт», — наводить видання відгуки глядачів.

Також публіка сподівалася, що шоу, виходячи з назви, буде присвячене саме Меган, яка хоче позиціонувати себе окремо від принца Гаррі. Тим більше, що в Netflix анонсували, що шоу буде поєднувати в собі «практичні поради та відверті бесіди з друзями, новими та старими».

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І якщо Меган хотіла показати, що вона може бути цікавою глядачам і без Гаррі, то поки що їй це не вдається, вважають американці.

Фото dailymail.co.uk/

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