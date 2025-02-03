Страшенно сумує: як принц Гаррі планує налагодити стосунки з королівською сім’єю та до чого тут Меган Маркл

Принц Гаррі, якого викликають у США до суду, шукає новий спосіб залагодити конфлікт з королем Чарльзом і членами королівської сім’ї, в той час як розбіжності між ними продовжують зростати. Королівський експерт Річард Фіцвільямс вважає, що герцог вивчає «гібридну» угоду, яка зберегла б королівські зв’язки, дозволяючи йому залишатися у Сполучених Штатах зі своєю дружиною Меган Маркл, пише hindustantimes.com.

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Експерт зазначив, що Гаррі перебуває у «вигнанні» за власним вибором, але ця розлука змусила його почуватися ізольованим і ностальгувати за попереднім життям у Сполученому Королівстві.

«Гаррі у вигнанні — він це вибрав. Він почувається самотньо, і він, безсумнівно, сумує за друзями та родиною. Немає жодних ознак того, що тріщина в королівській сім’ї загоюється», — сказав він.

Повідомляється, що Гаррі потрапив у таку ситуацію через роль Меган у їхніх стосунках.

«Гадаю, що Меган, безсумнівно, є людиною, яка домінує в їхніх стосунках. Не сумніваюся, що він хотів би, щоб їм вдалося домовитися з королівською сім’єю, особливо тому, що його військові зв’язки так багато означали для нього», — зазначив Фіцвільямс.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Меган Маркл шокована новими звинуваченнями.

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Фото: Getty Images

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