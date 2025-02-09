Мороз міцнішає, але до вихідних погода зміниться: синоптики розповіли, чого чекати від лютого на наступному тижні

Метеоролог Ігор Кібальчич, який попереджав, що погоду в Україні цими вихідними визначатиме малорухливий холодний антициклон «Elvira», розповів, яких сюрпризів треба очікувати від природи наступного тижня — з 10 по 16 лютого.

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«У найближчі кілька днів переважатиме суха та прохолодна погода зі слабким вітром та високим атмосферним тиском. Тільки на вихідних за рахунок активізації південних циклонів над Балканами та Чорноморським регіоном, погодні умови почнуть поступово змінюватися — атмосферний тиск суттєво знизиться, а також пройдуть опади переважно у вигляді снігу, у південній частині місцями з дощем», — прогнозує Кібальчич.

У понеділок, 10 лютого, на всій території України очікується погода без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний / північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме −4…−10 °С, на узбережжі морів та на Закарпатті 0…-5 °С; вдень −4…+1 °С.

Прогноз погоди на 10 лютого. Фото Укргідрометцентру

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У вівторок, 11 лютого, на більшій частині території України утримається погода без опадів, лише у Криму місцями пройде невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с, на Закарпатті змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме −5…−10 °С, на узбережжі морів та на Закарпатті 0…-5 °С; вдень −3…+2 °С.

Прогноз погоди на 11 лютого. Фото Укргідрометцентру

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У середу, 12 лютого, продовжиться період сухої та спокійної погоди у всіх регіонах України. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме −4…−9 °С, на узбережжі морів та на Закарпатті −4…+1 °С; вдень −2…+3 °С.

Прогноз погоди на 12 лютого. Фото Укргідрометцентру

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У четвер, 13 лютого, під впливом поля високого тиску по всій території України утримається погода без опадів. Подекуди можливий туман, паморозь. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме −3…−8 °С, на узбережжі морів та на Закарпатті −4…+1 °С; вдень −1…+4 °С.

Прогноз погоди на 13 лютого. Фото Укргідрометцентру

У п'ятницю, 14 лютого, як і раніше, пануватиме спокійна погода без опадів, лише місцями в західних областях в денні години можливий невеликий мокрий сніг. Подекуди туман, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме −2…−7 °С, на узбережжі морів та на Закарпатті −3…+2 °С; вдень −1…+4 °С, у Криму та на півдні Одеської області до +6 °С.

Прогноз погоди на 14 лютого. Фото Укргідрометцентру

У суботу, 15 лютого, місцями у північних, західних областях, а також у південній половині очікуються невеликі опади у вигляді снігу та мокрого снігу, на Одещині та у Криму з дощем. В решті регіонів переважно без опадів. Вітер північно-східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме −2…−7 °С, вдень −3…+2 °С. У південних областях та у Криму вночі −2…+3 °С, вдень +2…+7 °С.

У неділю, 16 лютого, у південних, західних областях, вдень також місцями у центральних регіонах пройдуть помірні, часом значні опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. Вітер переважно східної чверті, 5 — 10 м/с, на півдні країни поривчастий. Температура повітря вночі становитиме −2…−7 °С, вдень −3…+2 °С. У південних регіонах та на Закарпатті вночі −2…+3 °С, вдень 0…+5 °С.

А синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю obozrevatel.com зазначала, що найхолодніше буде в Карпатах — у високогірʼї буде від 7 до 14 морозу в нічні години, а вдень 0−6 морозу. 11 — 12 лютого й до кінця робочого тижня погода не зміниться, хоча наприкінці тижня може потеплішати на кілька градусів.

«Поки що за весну рано говорити, навпаки — триває третій місяць зими, і нарешті він набув свого зимового характеру. Тому до кінця лютого про якісь весняні показники не говоримо. Але від березня можна чекати всього, чого завгодно, бо це перехідний місяць, для нього абсолютно нормальні як зимові прояви погоди, так і з високими значеннями температури», — додала синоптикиня.

Нагадаємо, що харківський бабак Тимко на початку лютого прокинувся та не побачив свою тінь. Таким чином він передбачив ранню весну цього року. Втім, не виключав, що ще будуть морози та сніг.

Фото Pixabay

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