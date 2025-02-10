Атака на Україну: скільки цілей знищила українська ППО

В ніч на 10 лютого росіяни атакували Україну 83-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Дрони запускали з Курська, Орла, Міллерово, Шаталово, Брянська та Приморсько-Ахтарська.

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В українських Повітряних силах повідомили, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи.

«Станом на 09.00 підтверджено збиття 61-го ударного БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях», — йдеться у повідомленні.

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Ще 22 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені, без негативних наслідків.

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«Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Полтавщина та Кіровоградщина», — додали військові.

Зокрема на Харківщині ворог поцілив у господарчу споруду на території сільськогосподарського підприємства одного з прифронтових населених пунктів Вовчанської громади.

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Під загрозою повторних обстрілів рятувальники 5 годин намагалися загасити пожежу, площею 600 кв.м., що виникла через атаку ворожого безпілотника. Разом з рятувальниками працювали медики ДСНС і підрозділ місцевої пожежної охорони селища Вільча, сообщили спасатели.

Нагадаємо, сьогодні вночі українські дрони також атакували територію ворога. Зокрема, був наліт на Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї рф. Цей НПЗ, є одним з ключових заводів на території росії з потужністю 6,25 млн тонн нафти на рік. Він відіграє стратегічну роль для ворога у забезпеченні паливом військової техніки, особливо на південному напрямку.

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